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Павелко назвал регионы, в которых планируют начать чемпионат Украины

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Павелко отметил, что озвученный им список предварительный и может быть расширен
Павелко отметил, что озвученный им список предварительный и может быть расширен
Фото: Андрей Павелко / Facebook

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что проведение нового сезона украинской Премьер-лиги (УПЛ) в условиях войны – "большой вызов", но УАФ готовится к нему. О том, в каких регионах планируется начать новый сезон, он говорил в эфире "Чистого подкаста" 4 июля.

"Старт УПЛ – Киев, Киевская область, Львовская область, Закарпатская область, возможно, Тернопольская. Это те наши регионы, у которых есть много возможностей по футбольной инфраструктуре", – сказал Павелко.

По его словам, УАФ будет работать со всеми органами власти, чтобы, предварительно, в этих регионах начался чемпионат.

"Этот список может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов", – добавил Павелко.

Контекст:

Соревнования украинской Премьер-лиги сезона 2021/2022 в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину завершили досрочно, турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. 

Первое место осталось за "Шахтером", "Динамо" финишировало вторым, на третьем месте – СК "Днепр-1".

В начале июня Павелко сообщил в интервью Associated Press, что в августе возобновится чемпионат Украины по футболу на всех уровнях: УПЛ, первая лига, вторая лига, женский чемпионат. Он отметил, что решение было принято совместно с президентом Украины, организация игр будет обсуждаться с властями и военными. 

Теги: футбол, Премьер-лига, чемпионат, Андрей Павелко, УПЛ, УАФ
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