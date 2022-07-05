Павелко назвал регионы, в которых планируют начать чемпионат Украины

"Старт УПЛ – Киев, Киевская область, Львовская область, Закарпатская область, возможно, Тернопольская. Это те наши регионы, у которых есть много возможностей по футбольной инфраструктуре", – сказал Павелко.
По его словам, УАФ будет работать со всеми органами власти, чтобы, предварительно, в этих регионах начался чемпионат.
"Этот список может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов", – добавил Павелко.
Соревнования украинской Премьер-лиги сезона 2021/2022 в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину завершили досрочно, турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Первое место осталось за "Шахтером", "Динамо" финишировало вторым, на третьем месте – СК "Днепр-1".
В начале июня Павелко сообщил в интервью Associated Press, что в августе возобновится чемпионат Украины по футболу на всех уровнях: УПЛ, первая лига, вторая лига, женский чемпионат. Он отметил, что решение было принято совместно с президентом Украины, организация игр будет обсуждаться с властями и военными.