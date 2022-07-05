Павелко назвал регионы, в которых планируют начать чемпионат Украины

Павелко отметил, что озвученный им список предварительный и может быть расширен Фото: Андрей Павелко / Facebook

"Старт УПЛ – Киев, Киевская область, Львовская область, Закарпатская область, возможно, Тернопольская. Это те наши регионы, у которых есть много возможностей по футбольной инфраструктуре", – сказал Павелко.

По его словам, УАФ будет работать со всеми органами власти, чтобы, предварительно, в этих регионах начался чемпионат.

"Этот список может быть расширен. Мы понимаем, что это большой вызов", – добавил Павелко.