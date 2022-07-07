Де Дзерби разорвал контракт с "Шахтером" – СМИ

Де Дзерби пока не комментировал разрыв отношений с "Шахтером" Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Официального подтверждения этой информации от "Шахтера" или самого Де Дзерби пока не поступало.

Украинский футбольный журналист Виктор Вацко в эфире канала ВацкоLive в YouТube 27 июня сообщал, что "Шахтер", скорее всего, возглавит хорватский тренер Игор Йовичевич из "Днепра-1", однако "ни один документ еще не подписан".