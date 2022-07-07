Де Дзерби разорвал контракт с "Шахтером" – СМИ

Официального подтверждения этой информации от "Шахтера" или самого Де Дзерби пока не поступало.
Украинский футбольный журналист Виктор Вацко в эфире канала ВацкоLive в YouТube 27 июня сообщал, что "Шахтер", скорее всего, возглавит хорватский тренер Игор Йовичевич из "Днепра-1", однако "ни один документ еще не подписан".
Двухлетний контракт с Де Дзерби "Шахтер" заключил 21 мая 2021 года.
Итальянский наставник был 34-м главным тренером в истории донецкой команды. Де Дзерби сменил португальского специалиста Луиша Каштру.
До "Шахтера" последним местом работы Де Дзерби был клуб итальянского чемпионата Серии А "Сассуоло". По итогам сезона 2020/2021 команда финишировала на восьмом месте.
Под руководством итальянского тренера "Шахтер" выиграл Суперкубок Украины и дважды квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. В досрочно завершенном из-за войны чемпионате УПЛ сезона 2021/2022 донецкий клуб финишировал на первом месте.