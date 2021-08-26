Де Дзерби: У "Шахтера" есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца

"Не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд... У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке", – сказал тренер.

Он подчеркнул, что "Монако" – очень сильная команда, и устроила "очень жесткий прессинг", а у донецкого клуба было недостаточно силовой скорости, чтобы так играть.

"У Монако было много голевых шансов. У их игроков есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность также. Но у нас есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать", – заявил Де Дзерби.

На вопрос об Андрее Пятове, у которого долго не было практики в еврокубках, тренер сказал, что не переживал по этому поводу, потому что каждый день видит, как Пятов тренируется.

"На самом деле то, как он сегодня сыграл, мы все заслуживали. Когда есть такие моменты, как с [Михаилом] Мудриком, когда он сделал пас и был забит гол, значит, это знак. Я думаю, что это неслучайно, потому что мы заслужили. Заслужили больше эту победу, чем Монако. Поэтому мы сейчас отмечаем победу, а остальные просто говорят", – сказал тренер.