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Четыре разных трезубца. Минкульт показал символику первого в истории Дня украинской государственности

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Украина в 2022 году впервые отметит День государственности
Украина в 2022 году впервые отметит День государственности
Фото: mkip.gov.ua

В честь Дня государственности, который Украина впервые отметит 28 июля, в Министерстве культуры и информационной политики была представлена визуальная символика праздника, сообщается 26 июля на официальном сайте МКИП.

В министерстве напомнили, что в основе концепции нового праздника лежит идея утверждения связи украинцев, живущих сейчас, со многими поколениями нашего народа.

"Айдентика создана для того, чтобы вызвать чувство единства, ведь у всех нас как украинцев один символ – трезубец", – поясняют авторы визуального решения.

По замыслу создателей символических решений, она направлена на разрушение мифа о том, что Украина – "молодое государство".

"Ведь наш герб происходит от родового знака Рюриковичей, а именно – от знака Владимира Великого, а это прямое свидетельство нашей тысячелетней истории", – сказано в описании айдентики.

Отмечается, что в символике используются сочетания разных трезубцев и четырех цветных квадратов.

В визуальном оформлении праздника использованы такие цвета: телесный, малиновый (как на казачьих хоругвях), желтый (как скотч и у военных), синий (как на украинском флаге).

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Фото: mkip.gov.ua

Каждый из трезубцев также имеет свое значение. Они – символ борьбы, независимости, истории и идентичности.

Так, в качестве символа борьбы используется трезубец с шеврона ВСУ, независимости – трезубец с государственного герба Украины, истории – трезубец Владимира, идентичности – трезубцы, нарисованные вручную разными людьми как символ их связи с Украиной.

24 августа 2021 года, в День Независимости Украины, президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ

В документе пояснялось, что новый праздник президент создает "с целью утверждения преемственности более чем тысячелетней истории Украинского государства, опираясь на историю украинской государственности, которая уходит своими корнями во времена основания города Киева и расцвета государства во времена князя киевского Владимира Великого... заботясь о благе Отчизны и защищая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, а также учитывая необходимость утверждения исторической справедливости".

В мае 2022-го Рада утвердила День украинской государственности в качестве официального выходного – государственного праздника, соответствующий закон уже вступил в силу.

Контекст:

День крещения Руси-Украины ежегодно отмечается 28 июля. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Глава МИД России Сергей Лавров в связи с появлением Дня государственности Украины заявлял, что Украина "приватизировала День крещения Руси". "Российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не нужно ничего "приватизировать", потому что мы как были на своей земле тысячу лет, так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить", – отвечал на это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: Украина, культура, праздники, православие, Минкульт, история, украинцы, трезубец, украинец, борьба, суверенитет, выходной, День государственности
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