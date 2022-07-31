СМИ сообщили, когда ожидается прибытие в Турцию первого каравана судов с украинским зерном

По данным телекомпании, конвой будет состоять из 16 кораблей, их движение будет отслеживаться с помощью спутников и беспилотников с момента выхода из порта загрузки.

В территориальные воды Турции суда зайдут предположительно 3 августа и сделают остановку в Стамбуле, расположенном в проливе Босфор.

В дальнейшем украинское зерно отправится в Средиземное море и далее в Сомали – африканскую страну, расположенную на побережье Индийского океана.

Путь до Сомали судов с украинским зерном может занять до полутора месяцев, отмечает CNN Turk.