СМИ сообщили, когда ожидается прибытие в Турцию первого каравана судов с украинским зерном

По данным телекомпании, конвой будет состоять из 16 кораблей, их движение будет отслеживаться с помощью спутников и беспилотников с момента выхода из порта загрузки.
В территориальные воды Турции суда зайдут предположительно 3 августа и сделают остановку в Стамбуле, расположенном в проливе Босфор.
В дальнейшем украинское зерно отправится в Средиземное море и далее в Сомали – африканскую страну, расположенную на побережье Индийского океана.
Путь до Сомали судов с украинским зерном может занять до полутора месяцев, отмечает CNN Turk.
22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.
Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.
29 июля Кубраков сообщил, что зерном загружаются 17 судов, 10 из них уже готово к отправке.