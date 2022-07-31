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СМИ сообщили, когда ожидается прибытие в Турцию первого каравана судов с украинским зерном

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Суда уже загружаются зерном в украинских портах
Суда уже загружаются зерном в украинских портах
Фото: ЕРА

Первый караван судов с украинским зерном, загруженным в черноморских портах Украины, должен прибыть в Турцию 3 августа, сообщает 31 июля CNN Turk.

По данным телекомпании, конвой будет состоять из 16 кораблей, их движение будет отслеживаться с помощью спутников и беспилотников с момента выхода из порта загрузки.

В территориальные воды Турции суда зайдут предположительно 3 августа и сделают остановку в Стамбуле, расположенном в проливе Босфор.

В дальнейшем украинское зерно отправится в Средиземное море и далее в Сомали – африканскую страну, расположенную на побережье Индийского океана.

Путь до Сомали судов с украинским зерном может занять до полутора месяцев, отмечает CNN Turk.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.

27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

29 июля Кубраков сообщил, что зерном загружаются 17 судов, 10 из них уже готово к отправке.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Турция, Африка, Сомали, экспорт, спутник, конвой, Средиземное море, беспилотники, Стамбул, Босфор, судоходство, зерно
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