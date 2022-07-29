Посол Украины заявил, что в Ливане задержали сирийское судно с краденым зерном из Украины. Ливан не подтверждает

"Сейчас судно задержано, оно не разгружается. Также есть соответствующая реакция посольства США в Ливане, потому что это судно находится под санкциями Соединенных Штатов и попадает под их так называемый "Закон Цезаря". Поэтому судно пока не двигается, остается в порту, и для нас это очень важно, чтобы мы имели к нему доступ", – сказал дипломат.

По словам посла, посольство Украины добивается экспертизы находящегося на Laodicea зерна.

"Необходимо провести экспертизу, а для этого нужно, соответственно, чтобы было судебное решение и судно было арестовано. Мы уже имеем такое судебное решение, и мы сейчас начнем, скажем так, судебный процесс. И элементом этого, конечно, будет исследование, экспертиза. Мы хотим взять образцы этого зерна на экспертизу, чтобы установить, действительно ли это зерно украинского происхождения. Другого пути на сегодняшний день нет", – объяснил Осташ.

Представитель властей Ливана заявил сегодня Associated Press на условиях анонимности, что с судном "все в порядке", и опроверг заявление украинского посольства о краденом зерне из Украины.

О заходе Laodicea 27 июля в порт Триполи стало известно 28 июля. Издание "Крым.Реалии" утверждает, что 15 июля сирийское судно было замечено у причала в оккупированном крымском городе Феодосия, оно стояло с открытыми крышками трюмов под погрузкой зерна, предположительно, из оккупированных южных регионов Украины.

В середине июля два российских судна, перевозивших ворованное зерно из Украины, планировали его разгрузку в Ливане, но из-за запрета местных властей сухогрузы были перенаправлены в Сирию, сообщала украинская разведка.