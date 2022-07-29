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Посол Украины заявил, что в Ливане задержали сирийское судно с краденым зерном из Украины. Ливан не подтверждает

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На судне, прибывшем в Триполи, находится в том числе ячмень
На судне, прибывшем в Триполи, находится в том числе ячмень
Фото: pixabay.com

В порту Триполи задержано сирийское судно Laodicea, загруженное вывезенным с оккупированных территорий Украины ячменем, сообщил 29 июля изданию "Крым.Реалии" посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Сейчас судно задержано, оно не разгружается. Также есть соответствующая реакция посольства США в Ливане, потому что это судно находится под санкциями Соединенных Штатов и попадает под их так называемый "Закон Цезаря". Поэтому судно пока не двигается, остается в порту, и для нас это очень важно, чтобы мы имели к нему доступ", – сказал дипломат.

По словам посла, посольство Украины добивается экспертизы находящегося на Laodicea зерна.

"Необходимо провести экспертизу, а для этого нужно, соответственно, чтобы было судебное решение и судно было арестовано. Мы уже имеем такое судебное решение, и мы сейчас начнем, скажем так, судебный процесс. И элементом этого, конечно, будет исследование, экспертиза. Мы хотим взять образцы этого зерна на экспертизу, чтобы установить, действительно ли это зерно украинского происхождения. Другого пути на сегодняшний день нет", – объяснил Осташ.

Представитель властей Ливана заявил сегодня Associated Press на условиях анонимности, что с судном "все в порядке", и опроверг заявление украинского посольства о краденом зерне из Украины.

О заходе Laodicea 27 июля в порт Триполи стало известно 28 июля. Издание "Крым.Реалии" утверждает, что 15 июля сирийское судно было замечено у причала в оккупированном крымском городе Феодосия, оно стояло с открытыми крышками трюмов под погрузкой зерна, предположительно, из оккупированных южных регионов Украины.

В середине июля два российских судна, перевозивших ворованное зерно из Украины, планировали его разгрузку в Ливане, но из-за запрета местных властей сухогрузы были перенаправлены в Сирию, сообщала украинская разведка.

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы и поля с урожаем

4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.

Также из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. После достигнутых соглашений с Турцией и ООН Украина планирует возобновить отправку зерна из трех морских портов в ближайшее время. Но страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз – риски считаются высокими после ракетного удара России по порту Одессы.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, Ливан, арест, Феодосия, экспорт, экспертиза, судно, посольство Украины, Триполи, посол, российские оккупанты, зерно
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