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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский урожай в этом году может оказаться вдвое меньше обычного из-за войны – Зеленский

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Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы и поля с урожаем в Украине, вывозит зерно с оккупированных территорий
Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы и поля с урожаем в Украине, вывозит зерно с оккупированных территорий
Фото: EPA

Урожай этого года в Украине находится под угрозой из-за российского вторжения. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский.

"Украинский урожай этого года под угрозой оказаться вдвое меньше", – написал Зеленский. 

Он подчеркнул, что важная для Украины задача – не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением.

По словам президента, поиски альтернативных способов экспорта зерновых остаются актуальными. 

Зеленский опубликовал ссылку на посвященный продовольственному кризису эпизод правительственного медиа United24. В нем сообщается, что на протяжении многих лет Украина была вторым по величине поставщиком зерна в Европейский союз.

"Только в прошлом году Украина произвела около 80 млн тонн зерна, включая пшеницу, кукурузу и ячмень. Этих запасов продовольствия достаточно, чтобы прокормить более 400 млн человек в течение почти полугода. В 2022 году Украина может собрать и отправить менее половины этого количества", – говорится в эпизоде.

Контекст:

В 2021 году Украина собрала более 84 млн тонн зерновых и зернобобовых культурмасличных культур – 22,6 млн тонн. В Минагрополитики эти объемы называли рекордными за время независимости.

В этом году Украина планирует собрать не менее 50 млн тонн зерна, заявляли в Минагрополитики. 

По состоянию на 1 июля российские войска контролировали около 22% сельскохозяйственных угодий Украины. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA Harvest, сообщает NASA Earth Observatory. На этих территориях выращивают озимые культуры, такие как пшеница, рожь и ячмень.

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы и поля с урожаем.

Теги: продукты, урожай, Владимир Зеленский, война России против Украины, пшеница, зерно
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