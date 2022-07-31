Украинский урожай в этом году может оказаться вдвое меньше обычного из-за войны – Зеленский

Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы и поля с урожаем в Украине, вывозит зерно с оккупированных территорий Фото: EPA

"Украинский урожай этого года под угрозой оказаться вдвое меньше", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что важная для Украины задача – не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением.

По словам президента, поиски альтернативных способов экспорта зерновых остаются актуальными.

Ukrainian harvest this year is under the threat to be twice less. Our main goal — to prevent global food crisis caused by Russian invasion. Still grains find a way to be delivered alternatively. Watch a new episode of @United24media «Yep, this is Ukraine»: https://t.co/JvaqQcnXb3 pic.twitter.com/hBxuvjlFWc — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2022

Зеленский опубликовал ссылку на посвященный продовольственному кризису эпизод правительственного медиа United24. В нем сообщается, что на протяжении многих лет Украина была вторым по величине поставщиком зерна в Европейский союз.

"Только в прошлом году Украина произвела около 80 млн тонн зерна, включая пшеницу, кукурузу и ячмень. Этих запасов продовольствия достаточно, чтобы прокормить более 400 млн человек в течение почти полугода. В 2022 году Украина может собрать и отправить менее половины этого количества", – говорится в эпизоде.