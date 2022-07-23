Оккупанты пригонят из Крыма комбайны, чтобы воровать урожай на временно захваченных территориях Украины – спикер Одесской ОВА

Об этом 21 июля в Telegram сообщил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что шесть зерноуборочных комбайнов уже отправлены оккупационной "военно-гражданской администрации" Запорожской области.

"Россия пригонит на захваченную Херсонскую и Запорожскую области комбайны из оккупированного Крыма – воровать украинский урожай", – написал 22 июля в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он опубликовал видео российских СМИ о подготовке сельхозтехники к передаче.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы.

4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.