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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пригонят из Крыма комбайны, чтобы воровать урожай на временно захваченных территориях Украины – спикер Одесской ОВА

Россия пригонит на временно захваченную территорию Херсонской и Запорожской областей комбайны из оккупированного Крыма, отметил Братчук
Россия пригонит на временно захваченную территорию Херсонской и Запорожской областей комбайны из оккупированного Крыма, отметил Братчук
Скриншот: ТАСС / Telegram

Во оккупированном РФ Крыму восстановят не менее 85 единиц сельхозтехники для их передачи на временно захваченные территории Херсонской и Запорожской областей для "уборки урожая".

Об этом 21 июля в Telegram сообщил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Он отметил, что шесть зерноуборочных комбайнов уже отправлены оккупационной "военно-гражданской администрации" Запорожской области.

"Россия пригонит на захваченную Херсонскую и Запорожскую области комбайны из оккупированного Крыма – воровать украинский урожай", – написал 22 июля в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он опубликовал видео российских СМИ о подготовке сельхозтехники к передаче.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

 

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявляли в Минагрополитики 25 июня. Кроме того, Россия обстреливает и уничтожает зерновые терминалы.

4 июля журналисты программы "Схемы" опубликовали доказательства, что Россия вывозит украденное в Украине зерно в Турцию.

Теги: Россия, Крым, Украина, Сергей Аксенов, оккупация, Херсонская область, Запорожская область, урожай, Одесская ОГА, война России против Украины, сельхозтехника, спикер, российские оккупанты, Сергей Братчук, зерно
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