Минцифры запускает англоязычное медиа об Украине UNITED24

"Мир должен знать, чем живет Украина, какой ценой борется за независимость и как тяжело отбивает у врага свою землю. На которой выращивается зерно. И из которого потом готовят круасаны во Франции, пасту в Италии или пекут хлеб в странах Африки", – говорится в сообщении.

Как заявили в Минцифры, новое медиа покажет миру настоящую Украину, "ее культуру, историю, бизнес, технологии, армию, украинцев".



