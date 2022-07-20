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Минцифры запускает англоязычное медиа об Украине UNITED24

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Минцифры запускает англоязычное медиа, чтобы "рассказать об Украине миру"
Минцифры запускает англоязычное медиа, чтобы "рассказать об Украине миру"
Скриншот: Мінцифра / Telegram

Министерство цифровой трансформации Украины запускает англоязычное цифровое медиа United24. Об этом 20 июля заявила пресс-служба ведомства в Telegram.

"Мир должен знать, чем живет Украина, какой ценой борется за независимость и как тяжело отбивает у врага свою землю. На которой выращивается зерно. И из которого потом готовят круасаны во Франции, пасту в Италии или пекут хлеб в странах Африки", – говорится в сообщении.

Как заявили в Минцифры, новое медиа покажет миру настоящую Украину, "ее культуру, историю, бизнес, технологии, армию, украинцев".


Контекст:

Фандрейзинговую платформу United24 для сбора средств на восстановление Украины после российского вторжения президент Украины Владимир Зеленский представил 5 мая.

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