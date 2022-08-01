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В Харьковской области в поле на мине подорвался комбайн – ГСЧС

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В результате взрыва на поле пострадал комбайнер, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области
В результате взрыва на поле пострадал комбайнер, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В Харьковском районе при проведении сельскохозяйственных работ на поле на противотанковой мине подорвался комбайн.

Об этом 30 июля в Facebook сообщило Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Харьковской области.

Отмечается, что инцидент произошел днем в селе Ольховка.

"В результате взрыва пострадал комбайнер, мужчина 1978 года рождения. Бригадой медиков экстренной медицинской помощи он был госпитализирован в лечебное учреждение, – говорится в сообщении. – Также в результате взрыва комбайн и стерня загорелись. К месту происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар на площади 60 м². Также на месте происшествия работали саперы ГСЧС, обследовавшие прилегающую территорию. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было".

Спасатели призвали аграриев "быть внимательными и помнить об опасности".

"Часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за проведения активных боевых действий остается не обследованной", – подчеркнули в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.

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