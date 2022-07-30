В Сумской области грузовик наехал на 11 мин, водитель погиб на месте – ОВА

Об этом 30 июля в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
Оба инцидента произошли в Великописаревской общине, один человек погиб, еще четверо – ранены, написал руководитель ОВА.
"В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, ехавшего по встречной полосе дороги при взрыве, – рассказал Живицкий. – Во втором случае – комбайн выехал на поле собирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита".
Глава Сумской ОВА призвал жителей области не проезжать и не проходить на территорию, где есть табличка, предупреждающая о минной опасности.
"Также обочины дорог могут быть опасными, особенно на тех территориях и путях, по которым передвигались россияне", – подчеркнул Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.
По информации ГСЧС, всего с 24 февраля по 17 июля пиротехники службы обследовали территорию площадью 64,8 тыс. га, обезвредили 162 тыс. взрывоопасных предметов и 662 кг взрывчатого вещества.