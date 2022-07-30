В Сумской области грузовик наехал на 11 мин, водитель погиб на месте – ОВА

Об этом 30 июля в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Оба инцидента произошли в Великописаревской общине, один человек погиб, еще четверо – ранены, написал руководитель ОВА.

"В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, ехавшего по встречной полосе дороги при взрыве, – рассказал Живицкий. – Во втором случае – комбайн выехал на поле собирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита".

Глава Сумской ОВА призвал жителей области не проезжать и не проходить на территорию, где есть табличка, предупреждающая о минной опасности.

"Также обочины дорог могут быть опасными, особенно на тех территориях и путях, по которым передвигались россияне", – подчеркнул Живицкий.

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