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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области грузовик наехал на 11 мин, водитель погиб на месте – ОВА

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Грузовик наехал на мины в Великописаревской общине, отметил глава Сумской ОВА
Грузовик наехал на мины в Великописаревской общине, отметил глава Сумской ОВА
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

В Ахтырском районе Сумской области на минах дважды за день 29 июля подорвались мирные жители.

Об этом 30 июля в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Оба инцидента произошли в Великописаревской общине, один человек погиб, еще четверо – ранены, написал руководитель ОВА.

"В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, ехавшего по встречной полосе дороги при взрыве, – рассказал Живицкий. – Во втором случае – комбайн выехал на поле собирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита".

Глава Сумской ОВА призвал жителей области не проезжать и не проходить на территорию, где есть табличка, предупреждающая о минной опасности.

"Также обочины дорог могут быть опасными, особенно на тех территориях и путях, по которым передвигались россияне", – подчеркнул Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02LuzcSURTJWedpauYodiMDHtLuPpMLcEheasYR8R3qmt5j7XWMZbBCSq5BZuNs2Ljl

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.

По информации ГСЧС, всего с 24 февраля по 17 июля пиротехники службы обследовали территорию площадью 64,8 тыс. га, обезвредили 162 тыс. взрывоопасных предметов и 662 кг взрывчатого вещества.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, раненые, урожай, война России против Украины, Сумская ОГА, взрывы, мины, погибшие, автомобиль, грузовик, проезд, Дмитрий Живицкий, пассажиры
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