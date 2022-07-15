В Сумской области автомобиль подорвался на мине, один человек погиб, один госпитализирован – глава ОВА

"Сегодня утром между селами Басовка и Юнаковка автомобиль с двумя гражданскими людьми взорвался на мине. Один мужчина погиб на месте, другой с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице", – говорится в сообщении.

По словам Живицкого, мужчины свернули с дороги, по которой проезд разрешен, и поехали по запрещенной с указателями о минах.

Он отметил, что большая часть территории области обследована взрывотехниками и разминирована, но по территориям с указателями о минировании ехать не следует. Также Живицкий призвал не убирать такие таблички.

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