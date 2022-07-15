В Сумской области автомобиль подорвался на мине, один человек погиб, один госпитализирован – глава ОВА

"Сегодня утром между селами Басовка и Юнаковка автомобиль с двумя гражданскими людьми взорвался на мине. Один мужчина погиб на месте, другой с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице", – говорится в сообщении.
По словам Живицкого, мужчины свернули с дороги, по которой проезд разрешен, и поехали по запрещенной с указателями о минах.
Он отметил, что большая часть территории области обследована взрывотехниками и разминирована, но по территориям с указателями о минировании ехать не следует. Также Живицкий призвал не убирать такие таблички.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В ГСЧС 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км². Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
В Нацполиции заявили, что до осени освобожденные территории Украины будут расчищены от мин на 80–90%, а остальные проценты – "это годы и годы".
По данным Офиса президента, по состоянию на 14 июня в Украине было разминировано 377 из 1017 деоккупированных городов и сел.