Аноним, назвавшийся "российским террористом", угрожал взорвать бомбу в аэропорту Кишинева

Неизвестный дважды отправлял письма с угрозами и писал на румынском и русском языках.

Первая угроза была направлена утром. Неизвестный написал, что внутри здания аэропорта установлено 10 взрывных устройств, добавив, что он "российский террорист" и "псих". Однако письмо было написано на румынском языке. Администрация аэропорта вызвала полицию. После проверки территории выяснилось, что сообщение было ложным.

Второе сообщение поступило вечером. В этот раз злоумышленник писал на русском языке.

Автор письма представился представителем "Аль-Каиды", он требовал денег, а также "принять истинную веру – ислам". "В случае игнорирования или отказа от наших требований вы все взлетите на воздух и полетите на концерт [певца Иосифа] Кобзона и будете жариться в котлах у шайтанов", – говорилось в письме. Судя по адресам, указанным в скриншоте письма, который приводят СМИ, оно было отправлено не только в аэропорт Кишинева, но и, в частности, в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Фото: deschide.md

Около полуночи молдавские правоохранители завершили вторую проверку, сообщение тоже оказалось ложным.

Перед каждой проверкой всех сотрудников аэропорта и находившихся в помещении пассажиров эвакуировали.

Днем 5 июля аэропорт "заминировали" снова, сообщила пограничная полиция Молдовы. Третья тревога менее чем за двое суток также оказалась ложной. Кроме того, 5 июля сообщения о бомбе поступили в парламент, правительство, Кишиневскую апелляционную палату, Верховный суд и больницу, пишет Deschide.md.