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Аноним, назвавшийся "российским террористом", угрожал взорвать бомбу в аэропорту Кишинева

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Международный аэропорт Кишинева "минировали" трижды за два дня
Международный аэропорт Кишинева "минировали" трижды за два дня
Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova / Facebook

В Международном аэропорту Кишинева 4 июля дважды искали взрывчатку из-за угроз, поступавших на адрес администрации аэропорта. Об инцидентах сообщила пограничная полиция Молдовы, подробности приводят издания ZDG и Point.

Неизвестный дважды отправлял письма с угрозами и писал на румынском и русском языках.

Первая угроза была направлена утром. Неизвестный написал, что внутри здания аэропорта установлено 10 взрывных устройств, добавив, что он "российский террорист" и "псих". Однако письмо было написано на румынском языке. Администрация аэропорта вызвала полицию. После проверки территории выяснилось, что сообщение было ложным.

Второе сообщение поступило вечером. В этот раз злоумышленник писал на русском языке.

Автор письма представился представителем "Аль-Каиды", он требовал денег, а также "принять истинную веру – ислам". "В случае игнорирования или отказа от наших требований вы все взлетите на воздух и полетите на концерт [певца Иосифа] Кобзона и будете жариться в котлах у шайтанов", – говорилось в письме. Судя по адресам, указанным в скриншоте письма, который приводят СМИ, оно было отправлено не только в аэропорт Кишинева, но и, в частности, в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Фото: dechide.md
Фото: deschide.md

Около полуночи молдавские правоохранители завершили вторую проверку, сообщение тоже оказалось ложным.

Перед каждой проверкой всех сотрудников аэропорта и находившихся в помещении пассажиров эвакуировали.

Днем 5 июля аэропорт "заминировали" снова, сообщила пограничная полиция Молдовы. Третья тревога менее чем за двое суток также оказалась ложной. Кроме того, 5 июля сообщения о бомбе поступили в парламент, правительство, Кишиневскую апелляционную палату, Верховный суд и больницу, пишет Deschide.md.

Теги: Молдова, аэропорт, взрывчатка, террористы, минирование, Кишинев, проверки, пассажиры
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