В Сумской области впервые за последнее время не зафиксировали за сутки ни одного обстрела со стороны оккупантов – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"День у нас прошел тихо. Россияне не обстреливали наши общины", – написал руководитель ОВА.

В последнее время российские войска ежедневно обстреливали территорию Сумской области из минометов, РСЗО, артиллерии и ракетами.

Так, по данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.

Наибольшая часть обстрелов военных РФ приходится на районы населенных пунктов Эсмань и Белополье.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус не исключил повторного наступления врага со стороны Беларуси. "Мы видим угрозу возможного наступления по суше со стороны Беларуси и к этому готовы", – сказал чиновник 29 июля.