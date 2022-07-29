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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Черниговской ОВА видит угрозу наступления оккупантов со стороны Беларуси

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Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на госгранице, отмечал 28 июля глава Черниговской ОВА
Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на госгранице, отмечал 28 июля глава Черниговской ОВА
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Глава Черниговской областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус не исключил повторного наступления врага со стороны Беларуси.

Об этом руководитель ОВА сказал в эфире национального телемарафона 29 июля, видеозапись опубликована в Telegram Чауса.  

"Мы видим угрозу возможного наступления по суше со стороны Беларуси и к этому готовы", – сказал чиновник.

Ведущая спросила Чауса, есть ли необходимость эвакуации людей из каких-то населенных пунктов Черниговской области, в связи с такой угрозой.

"У нас есть расчеты и соответствующие планы, и в случае, если будет необходимость, мы будем принимать все необходимые меры. Я не могу больше об этом сказать, потому что это часть вопроса безопасности", – ответил руководитель ОВА.

Накануне, 28 июля в утреннем видеообращении, опубликованном в Facebook, Чаус опровергал информацию о возможном наступлении оккупантов на Черниговскую область.

"Очень много поступает вопросов о происходящем на границе. В частности, людей интересует ситуация, началась ли (так и пишут) вторая фаза наземной операции врагов. По состоянию на 7.12 на границе ситуация контролируемая… Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на госгранице", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, оккупанты с начала месяца 47 раз обстреляли Черниговскую область.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, граница, Госпогранслужба, угрозы, эвакуация, Черниговская область, вторжение, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, население, Вячеслав Чаус, Черниговская ОГА, российские оккупанты
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