Глава Черниговской ОВА видит угрозу наступления оккупантов со стороны Беларуси

Об этом руководитель ОВА сказал в эфире национального телемарафона 29 июля, видеозапись опубликована в Telegram Чауса.

"Мы видим угрозу возможного наступления по суше со стороны Беларуси и к этому готовы", – сказал чиновник.

Ведущая спросила Чауса, есть ли необходимость эвакуации людей из каких-то населенных пунктов Черниговской области, в связи с такой угрозой.

"У нас есть расчеты и соответствующие планы, и в случае, если будет необходимость, мы будем принимать все необходимые меры. Я не могу больше об этом сказать, потому что это часть вопроса безопасности", – ответил руководитель ОВА.

Накануне, 28 июля в утреннем видеообращении, опубликованном в Facebook, Чаус опровергал информацию о возможном наступлении оккупантов на Черниговскую область.

"Очень много поступает вопросов о происходящем на границе. В частности, людей интересует ситуация, началась ли (так и пишут) вторая фаза наземной операции врагов. По состоянию на 7.12 на границе ситуация контролируемая… Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на госгранице", – подчеркнул глава ОВА.

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