"Ночь была тихой, а утро началось минометным огнем". Оккупанты обстреляли общину в Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Ночь в Сумской области была тихой. А утро началось минометным огнем россиян по Хотинской общине. Почти в 8.00 был первый обстрел, после 9.00 – еще один", – написал руководитель ОВА.
По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.
Наибольшая часть обстрелов военных РФ приходится на районы населенных пунктов Эсмань и Белополье.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.