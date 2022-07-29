"Ночь была тихой, а утро началось минометным огнем". Оккупанты обстреляли общину в Сумской области – ОВА

Утро в Сумской области началось минометным огнем россиян по Хотинской общине, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Ночь в Сумской области была тихой. А утро началось минометным огнем россиян по Хотинской общине. Почти в 8.00 был первый обстрел, после 9.00 – еще один", – написал руководитель ОВА.

По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.

Наибольшая часть обстрелов военных РФ приходится на районы населенных пунктов Эсмань и Белополье.

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