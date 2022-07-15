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В Житомирской области на мине подорвалось авто лесников – два человека погибли, шесть получили ранения

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Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, наехал на мину, рассказал глава Житомирской ОВА
Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, наехал на мину, рассказал глава Житомирской ОВА
Фото: Yury Tarasyuk / Facebook

Автомобиль лесников подорвался на мине на севере Житомирской области.

О трагическом случае на территории Народицкого специализированного лесного хозяйства 14 июля в Facebook сообщил глава Коростенской районной госадминистрации Юрий Тарасюк.    

"Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, двигаясь по лесной дороге около 11.00 в Залесском лесничестве, наехал на мину. В результате наезда произошел взрыв, – написал чиновник. – Во время детонации, к сожалению, двое лесников погибли на месте. Еще шесть лесников получили ранения разной степеней тяжести".

По словам Тарасюка, все пострадавшие доставлены в медучреждения Житомирской области.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Jw6XbL1S2V9STsjPCyEnPYKDHBkspyu1yDLzVtKSogSRJctkSsTCnEVLdm5ZQDxTl&id=100006095084096

Глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко отметил в Facebook, что несмотря на уничтожение более 2700 взрывоопасных предметов, найденных на территории региона, минная опасность все еще остается актуальной.

"Особенно на севере области, где некоторое время находились оккупационные войска", – добавил руководитель ОВА.

Бунечко призвал жителей области быть максимально внимательными и осторожными.

"Без необходимости не ходите по незнакомым тропам. В случае обнаружения подозрительных предметов где угодно – в лесу, в поле, на улице или во дворе – не трогайте их и сообщите об этом в специальные службы", – резюмировал глава Житомирской ОВА.

https://www.facebook.com/vitaliy.bunechko/posts/pfbid09bdh7ivzbtX89UBEuo77F32WxyESs5kprbd1A1FaYARy7Uqrhx6RiB8iWcMppUcDl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года.

4 апреля Бунечко сообщил, что российские оккупанты полностью ушли из Житомирской области.

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