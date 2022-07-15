В Житомирской области на мине подорвалось авто лесников – два человека погибли, шесть получили ранения

О трагическом случае на территории Народицкого специализированного лесного хозяйства 14 июля в Facebook сообщил глава Коростенской районной госадминистрации Юрий Тарасюк.

"Автомобиль, в котором находились работники государственной лесной охраны, двигаясь по лесной дороге около 11.00 в Залесском лесничестве, наехал на мину. В результате наезда произошел взрыв, – написал чиновник. – Во время детонации, к сожалению, двое лесников погибли на месте. Еще шесть лесников получили ранения разной степеней тяжести".

По словам Тарасюка, все пострадавшие доставлены в медучреждения Житомирской области.

Глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко отметил в Facebook, что несмотря на уничтожение более 2700 взрывоопасных предметов, найденных на территории региона, минная опасность все еще остается актуальной.

"Особенно на севере области, где некоторое время находились оккупационные войска", – добавил руководитель ОВА.

Бунечко призвал жителей области быть максимально внимательными и осторожными.

"Без необходимости не ходите по незнакомым тропам. В случае обнаружения подозрительных предметов где угодно – в лесу, в поле, на улице или во дворе – не трогайте их и сообщите об этом в специальные службы", – резюмировал глава Житомирской ОВА.

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