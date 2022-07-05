ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Киевской ОВА рассказал, сколько времени понадобится на разминирование области

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Кулеба: Разминирование населенных пунктов мы почти завершили
Кулеба: Разминирование населенных пунктов мы почти завершили
Фото: Олексій Кулеба / Facebook

В Киевской области почти завершено разминирование населенных пунктов, но для разминирования полей, лесов и Чернобыльской зоны отчуждения может понадобиться много времени. Об этом заявил глава областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью "РБК-Украина", которое вышло 5 июля.

"Разминирование населенных пунктов мы почти завершили и будем об этом официально говорить. С чем связана проблема с разминированием? Территория, которая попала под загрязнение минами и другими взрывоопасными предметами, чрезвычайно большая. В приоритете было разминирование населенных пунктов – их 270 по области. Даже масштаб этой работы был очень большим. Есть Ирпень – 100-тысячный город. Есть маленькие села, где проще провести такие работы. После того как мы закончим с населенными пунктами, у нас останутся поля. Потому что многие аграрии к нам с этим обращаются – к сожалению, у нас были очень трагические случаи", – сказал он.

Кулеба отметил, что почти вся лесная зона освобожденных из-под российской оккупации районов Киевской области опасна.

"У нас остаются леса – и это огромная проблема. Вышгородский, Бучанский, Броварской районы – их особенность в том, что там много лесов. И почти все они на сегодня опасны, потому что эта зона была загрязнена минами и другими взрывоопасными предметами. Чтобы разминировать поля, леса, а также огромную зону отчуждения – на это уйдут годы и очень значительные средства", – сказал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

В ГСЧС 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км². Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В Нацполиции заявили, что до осени освобожденные территории Украины будут расчищены от мин на 80–90%, а остальные проценты – "это годы и годы".

По данным Офиса президента, по состоянию на 14 июня в Украине было разминировано 377 из 1017 деоккупированных городов и сел.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киевская область, боеприпасы, война России против Украины, разминирование, мины, Алексей Кулеба
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