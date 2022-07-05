Глава Киевской ОВА рассказал, сколько времени понадобится на разминирование области

"Разминирование населенных пунктов мы почти завершили и будем об этом официально говорить. С чем связана проблема с разминированием? Территория, которая попала под загрязнение минами и другими взрывоопасными предметами, чрезвычайно большая. В приоритете было разминирование населенных пунктов – их 270 по области. Даже масштаб этой работы был очень большим. Есть Ирпень – 100-тысячный город. Есть маленькие села, где проще провести такие работы. После того как мы закончим с населенными пунктами, у нас останутся поля. Потому что многие аграрии к нам с этим обращаются – к сожалению, у нас были очень трагические случаи", – сказал он.

Кулеба отметил, что почти вся лесная зона освобожденных из-под российской оккупации районов Киевской области опасна.

"У нас остаются леса – и это огромная проблема. Вышгородский, Бучанский, Броварской районы – их особенность в том, что там много лесов. И почти все они на сегодня опасны, потому что эта зона была загрязнена минами и другими взрывоопасными предметами. Чтобы разминировать поля, леса, а также огромную зону отчуждения – на это уйдут годы и очень значительные средства", – сказал глава ОВА.

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