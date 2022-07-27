В Херсонской области оккупанты уничтожили более 200 га урожая за сутки

По данным полиции, российско-оккупационные войска обстреляли поле озимого ячменя недалеко от села Чернобаевка. В результате попадания снарядов загорелось почти 200 га посевов, поэтому урожай уничтожен. Материальный ущерб составляет более 2,6 млн грн.
Также возгорание посевов ячменя произошло вблизи села Преображенка из-за артиллерийских обстрелов российскими войсками. В полиции говорят, что выгорела половина площади поля, а материальный ущерб составляет более 600 тыс. грн.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
РФ нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, предполагает британская разведка.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.