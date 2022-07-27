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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты уничтожили более 200 га урожая за сутки

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Убытки от возникших пожаров составили более 3 млн грн
Убытки от возникших пожаров составили более 3 млн грн
Фото: depositphotos.com

За сутки 26 июля в Херсонской области в результате обстрелов российскими войсками уничтожено более 200 га урожая, что составляет более 3 млн грн убытков. Об этом сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.

По данным полиции, российско-оккупационные войска обстреляли поле озимого ячменя недалеко от села Чернобаевка. В результате попадания снарядов загорелось почти 200 га посевов, поэтому урожай уничтожен. Материальный ущерб составляет более 2,6 млн грн.

Также возгорание посевов ячменя произошло вблизи села Преображенка из-за артиллерийских обстрелов российскими войсками. В полиции говорят, что выгорела половина площади поля, а материальный ущерб составляет более 600 тыс. грн.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

РФ нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, предполагает британская разведка.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, пожар, война, оккупация, Херсонская область, война России против Украины, российские оккупанты
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