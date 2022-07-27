В Херсонской области оккупанты уничтожили более 200 га урожая за сутки

Убытки от возникших пожаров составили более 3 млн грн Фото: depositphotos.com

По данным полиции, российско-оккупационные войска обстреляли поле озимого ячменя недалеко от села Чернобаевка. В результате попадания снарядов загорелось почти 200 га посевов, поэтому урожай уничтожен. Материальный ущерб составляет более 2,6 млн грн.

Также возгорание посевов ячменя произошло вблизи села Преображенка из-за артиллерийских обстрелов российскими войсками. В полиции говорят, что выгорела половина площади поля, а материальный ущерб составляет более 600 тыс. грн.