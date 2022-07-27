В Херсоне партизаны подорвали автомобиль полицейских-коллаборантов. Один из них погиб – разведка

Один из находившихся в автомобиле полицейских-коллаборантов погиб Фото: depositphotos.com

Инцидент произошел на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина. Партизаны использовали радиоуправляемый фугас.

В результате один полицейский погиб, а второй находится в медицинском учреждении.

"ГУР МО Украины напоминает всем предателям о неизбежной расплате за помощь российским оккупантам", – говорится в сообщении.

Ранее информацию о подрыве автомобиля сообщали и сами коллаборанты. В частности, так называемый глава администрации региона Владимир Сальдо говорил, что на пути следования патруля было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами, цитирует "РИА Новости".

Местное издание "Мост" также публиковало в Twitter видео с места происшествия.