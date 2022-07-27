В Херсоне партизаны подорвали автомобиль полицейских-коллаборантов. Один из них погиб – разведка

Инцидент произошел на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина. Партизаны использовали радиоуправляемый фугас.
В результате один полицейский погиб, а второй находится в медицинском учреждении.
"ГУР МО Украины напоминает всем предателям о неизбежной расплате за помощь российским оккупантам", – говорится в сообщении.
Ранее информацию о подрыве автомобиля сообщали и сами коллаборанты. В частности, так называемый глава администрации региона Владимир Сальдо говорил, что на пути следования патруля было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами, цитирует "РИА Новости".
Местное издание "Мост" также публиковало в Twitter видео с места происшествия.
Кажуть, що підірвали авто разом із мусором-колаборантом pic.twitter.com/X2siEMgVZ9— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) July 27, 2022
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
После оккупации в регионе активизировалось партизанское движение, в регионе произошло уже несколько покушений на коллаборантов.
22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль нардепа Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами, он в больнице. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.
27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.