ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне партизаны подорвали автомобиль полицейских-коллаборантов. Один из них погиб – разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Один из находившихся в автомобиле полицейских-коллаборантов погиб
Один из находившихся в автомобиле полицейских-коллаборантов погиб
Фото: depositphotos.com

В оккупированном россиянами Херсоне украинские партизаны подорвали автомобиль так называемой полиции российской оккупационной администрации. Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

Инцидент произошел на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина. Партизаны использовали радиоуправляемый фугас.

В результате один полицейский погиб, а второй находится в медицинском учреждении.

"ГУР МО Украины напоминает всем предателям о неизбежной расплате за помощь российским оккупантам", – говорится в сообщении.

Ранее информацию о подрыве автомобиля сообщали и сами коллаборанты. В частности, так называемый глава администрации региона Владимир Сальдо говорил, что на пути следования патруля было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами, цитирует "РИА Новости"

Местное издание "Мост" также публиковало в Twitter видео с места происшествия.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

После оккупации в регионе активизировалось партизанское движение, в регионе произошло уже несколько покушений на коллаборантов.

22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль нардепа Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами, он в больнице. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

27 июня активисты развесили в Херсоне листовки, адресованные руководителям оккупационной "администрации" Херсонской области Владимиру Сальдо и Кириллу Стремоусову. "Кирилл, выбери что-то для себя", "Вова, как с тобой разобраться?" – написано на листовках, под текстом изображены веревочная петля, пистолет и взрывающийся автомобиль.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, взрыв, смерть, война, полиция, партизаны, война России против Украины, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мадонна о выходе на улицы Нью-Йорка: Я до сих пор чувствую, как меня держат высокие здания и душное небо, и крысы, и близость людей
Мадонна о выходе на улицы Нью-Йорка: Я до сих пор чувствую, как меня держат высокие здания и душное небо, и крысы, и близость людей
Клипы Муиньо для мировых знаменитостей претендуют на победу в девяти номинациях премии MTV VMA 2022
Клипы Муиньо для мировых знаменитостей претендуют на победу в девяти номинациях премии MTV VMA 2022
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом
Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США
Влада Литовченко сообщила, что ее 22-летняя дочь подписала контракт с Rockefeller Philanthropy Advisors и будет работать в США
"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке
"Ох и конфетка", "Какая же она красивая". Дорофеева снялась в голубом бикини и желтой кепке
  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео
  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку
"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку
Виктория Бекхэм показала, как отдыхает со стаканом водки с тоником
Виктория Бекхэм показала, как отдыхает со стаканом водки с тоником
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (215026)
2
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (170157)
3
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (135099)
4
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (101179)
5
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (93928)
6
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (74735)
7
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (70704)
8
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (50839)
 
 
 
 