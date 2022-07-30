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МИД Украины обвинило Спартц в подрыве "зерновой сделки" и ударе по глобальной продовольственной безопасности

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МИД Украины: В нынешних условиях не существует простых решений
МИД Украины: В нынешних условиях не существует простых решений
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц потребовала от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша приостановить достигнутое с участием Турции и России соглашение о транспортировке украинского зерна из морских портов Украины. Письмо опубликовано 29 июля на сайте Спартц.

Она назвала сделку "провалом" и "несостоявшейся договоренностью ООН", подчеркнув, что соглашение было нарушено российской стороной "через несколько часов после подписания" нанесением ракетного удара по порту в Одессе.

"Зерновая сделка", в которой отсутствуют надлежащие механизмы правоприменения, может обойтись Украине очень дорого. [...] Это соглашение должно быть приостановлено, пока не будут обеспечены лучшие меры безопасности для Украины. Я призываю вас перебросить корабли ООН в Черное море, чтобы обеспечивать соблюдение гуманитарных коридоров. В противном случае Украина столкнется с более высоким риском, вызванным такой договоренностью, ее порты бомбят и разрушают", – написала Спартц.

Она также заявила о необходимости "прекратить любое значительное финансирование Организации Объединенных Наций до тех пор, пока мы не увидим реальных усилий и результатов" организации по стабилизации международного порядка.

На письмо Спартц отреагировало 30 июля Министерство иностранных дел Украины.

"Украина не участвовала бы в каких-либо договоренностях, если бы не была уверена в способности защитить южный регион от атак с Черного моря. Согласно "зерновой договоренности", ООН и Турция обязались обеспечить ее выполнение со стороны России. Украина завершила необходимую подготовку для восстановления безопасного экспорта зерновых и ожидает соответствующих шагов других сторон", – говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Украины подчеркивает, что ситуацию с безопасностью контролируют Вооруженные силы Украины.

"В нынешних условиях не существует простых решений, но попытка конгрессвумен Виктории Спартц подорвать "зерновую договоренность" своим очередным заявлением именно сейчас наносит сокрушительный удар по украинским фермерам и экономике, нуждающимся в экспорте и доходах, а также подрывает глобальную продовольственную безопасность", – заявили в МИД.

Украинские дипломаты призвали украинских журналистов и пользователей соцсетей "критически относиться к попыткам вбрасывать в украинское информационное пространство очередные "зрады", которые преследуют только две цели: сеять раздор в Украине и наносить ущерб отношениям Украины с ее ближайшими международными партнерами".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

22 июля в Турции состоялось подписание зеркальных соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.

27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы в портах Одесса, Черноморск и Пивденный.

Глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил 25 июля, что Украина планирует ежемесячно экспортировать Черным морем до 5 млн тонн зерна из трех морских портов. Если Россия продолжит обстрелы портовой инфраструктуры, Украина перейдет к плану Б, добавил он.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский 25 июля рассказал, что Украина сейчас имеет зерно для экспорта на $10 млрд. К концу года эта цифра может вырасти еще на $20 млрд.

29 июля Кубраков сообщил, что зерном загружаются 17 судов, 10 из них уже готово к отправке.

Контекст:

Спартц – уроженка Черниговской области, она родилась в 1978 году. В 2000 году Спартц выехала в США, а через 20 лет стала первой конгрессвумен, которая родилась и выросла в Украине, отмечает "ВВС News Україна".

11 июля 2020 года вышло интервью Спартц, в котором она высказала мнение, что Украина не готовится к войне, а украинцы "ведут себя так, будто войны нет".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Украина, Турция, ООН, война, экономика, Черное море, экспорт, политика, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, дипломаты, безопасность, фермеры, Антониу Гутерриш, сделка, корабли, судоходство, соглашение, море, российские оккупанты, зерно, Виктория Спартц
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