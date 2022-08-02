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"Недоимперия ищет объяснения для своих военных преступлений". "Азов" ответил на объявление бойцов полка "террористами" судом в РФ

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"Азов": Россия ежедневно доказывает статус террориста
"Азов": Россия ежедневно доказывает статус террориста
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Полк Национальной гвардии Украины "Азов" прокомментировал 2 августа в Telegrаm сегодняшнее решение Верховного суда России признать "Азов" террористической организацией.

"После публичной казни военнопленных полка "Азов" в Оленовке Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической организацией". Недоимперия, которая ежедневно угрожает уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призывал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должен получить по зубам раз и навсегда", – сказано в посте.

"Азов" призвал Государственный департамент США "и уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными", признать Россию государством-террористом.

"Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание – это соучастие. Весь мир должен объединиться против государства-террориста", – заявили в полку.

Контекст:

"Азов" был создан 5 мая 2014 года как батальон патрульной службы полиции. В ноябре он вошел в состав Нацгвардии Украины. Сегодня "Азов" – отдельное подразделение специального назначения воинской части №3057 НГУ.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года бойцы "Азова", в частности, противостоят российским оккупантам.

Полк "Азов" часто используется в российской пропаганде как символ якобы господствующего в Украине неонацизма. В конце июля посольство России в Великобритании призвало "вешать" украинских военных полка "Азов".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, террористы, полк Азов, Оленовка, вторжение, преступление, Верховный суд РФ, война России против Украины, суд
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