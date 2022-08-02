"Недоимперия ищет объяснения для своих военных преступлений". "Азов" ответил на объявление бойцов полка "террористами" судом в РФ

"После публичной казни военнопленных полка "Азов" в Оленовке Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений. Верховный суд России признал полк "Азов" "террористической организацией". Недоимперия, которая ежедневно угрожает уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призывал "мочить в сортирах", взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должен получить по зубам раз и навсегда", – сказано в посте.

"Азов" призвал Государственный департамент США "и уполномоченные органы других государств, считающих себя цивилизованными", признать Россию государством-террористом.

"Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание – это соучастие. Весь мир должен объединиться против государства-террориста", – заявили в полку.