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Верховный суд России объявил полк "Азов" террористической организацией

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину бойцы "Азова", в частности, противостоят российским оккупантам
После полномасштабного вторжения РФ в Украину бойцы "Азова", в частности, противостоят российским оккупантам
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Верховный суд России признал украинский полк "Азов" террористической организацией. Об этом в Telegram пишет агентство "РИА Новости".

"Верховный суд признал батальон "Азов" террористической организацией и запретил ее на территории России", – говорится в сообщении.

Кроме того, судья Верховного суда РФ сообщил, что решение подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу, отмечает "РИА Новости".

Как отмечает "Медуза", с соответствующим иском в суд еще в мае обратилась генпрокуратура РФ. Впоследствии заседания суда еще дважды были отложены по просьбе ведомства.

Контекст:

Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года как батальон патрульной службы полиции. В ноябре он вошел в состав Нацгвардии Украины. Сегодня "Азов" – отдельный отряд специального назначения воинской части 3057 НГУ.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года бойцы "Азова", в частности, противостоят российским оккупантам.

Полк "Азов" часто используется в российской пропаганде как символ якобы господствующего в Украине неонацизма. В конце июля посольство России в Великобритании призвало "вешать" украинских военных полка "Азов".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, терроризм, полк Азов, война России против Украины
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