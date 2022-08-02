Верховный суд России объявил полк "Азов" террористической организацией

"Верховный суд признал батальон "Азов" террористической организацией и запретил ее на территории России", – говорится в сообщении.

Кроме того, судья Верховного суда РФ сообщил, что решение подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу, отмечает "РИА Новости".

Как отмечает "Медуза", с соответствующим иском в суд еще в мае обратилась генпрокуратура РФ. Впоследствии заседания суда еще дважды были отложены по просьбе ведомства.

Контекст:

Батальон "Азов" был создан 5 мая 2014 года как батальон патрульной службы полиции. В ноябре он вошел в состав Нацгвардии Украины. Сегодня "Азов" – отдельный отряд специального назначения воинской части 3057 НГУ.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года бойцы "Азова", в частности, противостоят российским оккупантам.

Полк "Азов" часто используется в российской пропаганде как символ якобы господствующего в Украине неонацизма. В конце июля посольство России в Великобритании призвало "вешать" украинских военных полка "Азов".