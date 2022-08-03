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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе россияне демонтировали Мемориал памяти погибшим украинским воинам – советник мэра

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Оккупанты мстят и уничтожают даже память о защитниках Украины, отметил советник мэра Мариуполя
Оккупанты мстят и уничтожают даже память о защитниках Украины, отметил советник мэра Мариуполя
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты демонтировали памятник украинским воинам, погибшим в войне против РФ.

Об этом 3 августа в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Прямо сейчас мраZота уже уничтожила Мемориал памяти военнослужащим – мариупольцам, погибшим в украинско-российской войне, – написал Андрющенко. – Дубовые листья с бронзы, на каждом из которых – имя погибшего Героя, демонтированы и выброшены вместе со строительным мусором".

По словам советника мэра Мариуполя, оккупанты после массового убийства украинских военных в Оленовке "мстят и уничтожают даже память о наших защитниках".

"Так выглядит ужас. Скоро увидите, как выглядит возмездие. Каждый, кто прикоснулся к Мемориалу, будет наказан. Каждый", – резюмировал Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало до 500 тыс. человек.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Теги: Россия, Украина, памятник, Донецкая область, военные, оккупация, Мариуполь, Оленовка, советник, мемориал, война России против Украины, погибшие, мэр, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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