В оккупированном Мариуполе россияне демонтировали Мемориал памяти погибшим украинским воинам – советник мэра

Оккупанты мстят и уничтожают даже память о защитниках Украины, отметил советник мэра Мариуполя Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Об этом 3 августа в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Прямо сейчас мраZота уже уничтожила Мемориал памяти военнослужащим – мариупольцам, погибшим в украинско-российской войне, – написал Андрющенко. – Дубовые листья с бронзы, на каждом из которых – имя погибшего Героя, демонтированы и выброшены вместе со строительным мусором".

По словам советника мэра Мариуполя, оккупанты после массового убийства украинских военных в Оленовке "мстят и уничтожают даже память о наших защитниках".

"Так выглядит ужас. Скоро увидите, как выглядит возмездие. Каждый, кто прикоснулся к Мемориалу, будет наказан. Каждый", – резюмировал Андрющенко.

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