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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ежедневно из Мариуполя выезжает порядка 50–100 человек – советник мэра

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По данным мэрии, в Мариуполе остается 120 130 тыс. человек, больше половины из них пенсионеры
По данным мэрии, в Мариуполе остается 120–130 тыс. человек, больше половины из них – пенсионеры
Фото: ЕРА

Эвакуация из оккупированного Мариуполя Донецкой области продолжается. Об этом в эфире проекта Freedom 2 августа рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

"Эвакуация идет сейчас. [...] Мы продолжаем фиксировать: порядка 50–100 человек ежедневно выезжает из Мариуполя. Желающие есть, сейчас наблюдаем новую волну желающих эвакуироваться, потому что это связано с действиями оккупантов внутри города. Появились там снова московские кураторы, бывшие криминальные авторитеты мариупольские. Начинается сплошной рэкет. Даже те, кто засомневался и решил построить новый бизнес в Мариуполе, вынуждены оттуда бежать. Поэтому мы ждем новой волны эвакуации", – сказал он. 

По словам Андрющенко, в Мариуполе зимой не будет отопления, так как оккупанты не ведут подготовки к этому. В связи с этим он ожидает новую волну депортации жителей города осенью.  

В городе остается 120–130 тыс. человек, до оккупации в Мариуполе проживало 530 тыс. человек, сообщил Андрющенко. Из тех, кто находится в городе сейчас, около 70 тыс. человек – пенсионеры, рассказал он. 

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало до 500 тыс. человек.

В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, отопление, эвакуация, пенсионеры, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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