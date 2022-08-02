"Эвакуация идет сейчас. [...] Мы продолжаем фиксировать: порядка 50–100 человек ежедневно выезжает из Мариуполя. Желающие есть, сейчас наблюдаем новую волну желающих эвакуироваться, потому что это связано с действиями оккупантов внутри города. Появились там снова московские кураторы, бывшие криминальные авторитеты мариупольские. Начинается сплошной рэкет. Даже те, кто засомневался и решил построить новый бизнес в Мариуполе, вынуждены оттуда бежать. Поэтому мы ждем новой волны эвакуации", – сказал он.
По словам Андрющенко, в Мариуполе зимой не будет отопления, так как оккупанты не ведут подготовки к этому. В связи с этим он ожидает новую волну депортации жителей города осенью.
В городе остается 120–130 тыс. человек, до оккупации в Мариуполе проживало 530 тыс. человек, сообщил Андрющенко. Из тех, кто находится в городе сейчас, около 70 тыс. человек – пенсионеры, рассказал он.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало до 500 тыс. человек.
В городе проблемы с водой, нехватка продуктов питания, гуманитарная катастрофа и антисанитария, сообщали в мэрии. Так, доступ к воде есть только у 3% горожан.