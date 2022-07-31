В результате российских обстрелов в Донецкой области 30 июля погибло три мирных жителя – глава ОВА

"За 30 июля россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: двух в Резниковке и одного в Майдане. Еще восемь человек получили ранения", – написал чиновник.
Он отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.
29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.
30 июля Верещук заявила, что эвакуация является обязательной, если жители региона не согласны, они должны будут подписать отказ. Среди самых важных причин эвакуации она назвала постоянные обстрелы и невозможность обеспечить отопительный сезон. По словам вице-премьера, с подконтрольной правительству части Донецкой области нужно эвакуировать более 200 тыс. человек.