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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов в Донецкой области 30 июля погибло три мирных жителя – глава ОВА

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Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе
Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских войск 30 июля погибло три мирных жителя. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook 31 июля.

"За 30 июля россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: двух в Резниковке и одного в Майдане. Еще восемь человек получили ранения", – написал чиновник.

Он отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02znRnqmHrWeGpH2QPf4M9k96BYdtdydNS75Uvtr7d3qcFiuTKyCfyJYCGPbUkFvqvl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.

29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.

30 июля Верещук заявила, что эвакуация является обязательной, если жители региона не согласны, они должны будут подписать отказ. Среди самых важных причин эвакуации она назвала постоянные обстрелы и невозможность обеспечить отопительный сезон. По словам вице-премьера, с подконтрольной правительству части Донецкой области нужно эвакуировать более 200 тыс. человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Мариуполь, Волноваха, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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