В результате российских обстрелов в Донецкой области 30 июля погибло три мирных жителя – глава ОВА

Кириленко отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе Фото: Павло Кириленко / Facebook

"За 30 июля россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: двух в Резниковке и одного в Майдане. Еще восемь человек получили ранения", – написал чиновник.

Он отметил, что сейчас нет возможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.