Кабмин создал штаб для организации эвакуации из Донецкой области, его возглавила Верещук

"Донецкая область сейчас – на грани гуманитарной катастрофы. Там продолжаются активные боевые действия, инфраструктура разрушена. Люди рискуют не только ежесекундно попасть под обстрелы – при отсутствии света, тепла, лекарств и еды зимой выжить будет непросто. Выход – эвакуация. Чтобы она прошла слаженно и безопасно, необходима четкая координация действий органов власти, военных, волонтеров. Важно не только вывезти людей из опасного места, но и найти им убежище, оказать помощь, расселить", – сообщили в пресс-службе.

Этими вопросами будет заниматься координационный штаб. Его возглавила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Также в состав штаба вошли представители других министерств, силовых ведомств и Донецкой областной военной администрации.