Кабмин создал штаб для организации эвакуации из Донецкой области, его возглавила Верещук

"Донецкая область сейчас – на грани гуманитарной катастрофы. Там продолжаются активные боевые действия, инфраструктура разрушена. Люди рискуют не только ежесекундно попасть под обстрелы – при отсутствии света, тепла, лекарств и еды зимой выжить будет непросто. Выход – эвакуация. Чтобы она прошла слаженно и безопасно, необходима четкая координация действий органов власти, военных, волонтеров. Важно не только вывезти людей из опасного места, но и найти им убежище, оказать помощь, расселить", – сообщили в пресс-службе.
Этими вопросами будет заниматься координационный штаб. Его возглавила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Также в состав штаба вошли представители других министерств, силовых ведомств и Донецкой областной военной администрации.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.
Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.