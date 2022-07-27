В результате обстрелов оккупантов по Никопольскому району уже погибло пять человек, десятки ранены – РВА

Об этом в эфире телеканала "Відкритий", видеозапись которого опубликована 26 июля в YouTube СМИ, сообщил глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.

"С начала обстрелов, с начала этого обострения, у нас есть пять погибших… У нас есть несколько десятков раненых, среди них – дети, женщины, есть пожилые люди", – сказал руководитель РВА.

Евтушенко отметил, что оккупанты наносят удары из РСЗО "Град" с противоположного берега Каховского водохранилища, под прикрытием ЗАЭС во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области.

По словам главы РВА, организованной эвакуации из Никопольского района пока не объявляли, но люди могут это сделать самостоятельно. В настоящее время около 30% жителей Никополя эвакуировались из города, подчеркнул Евтушенко.

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