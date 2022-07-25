"Нелюди это делали прямо посреди улиц". Мэр Энергодара сообщил, что оккупанты обстреливали Марганец и Никополь из спальных районов города

Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
"Сегодня ночью в разных микрорайонах Энергодара был слышен мощный грохот от перемещения тяжелой техники и громкие залпы от запуска ракет. Оккупанты снова обстреливали РСЗО населенные пункты на противоположном берегу водохранилища", – написал городской голова Энергодара.
По словам Орлова, российские военные на этот раз даже не пытались скрыть свои преступления от местного населения.
"Если раньше сокрушительное ракетное оружие размещали преимущественно в пригороде, в селах и на площадке ЗАЭС и уже оттуда вели обстрелы Никополя и Марганца, то сегодня нелюди это делали прямо посреди улиц, из спальных районов Энергодара", – подчеркнул мэр.
Российские войска в ночь на 25 июля ударили по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО, выпустив до 40 реактивных снарядов, в частности под удар попали две общины – Марганецкая и Мировская, добавил Резниченко.
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Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.