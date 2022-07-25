"Нелюди это делали прямо посреди улиц". Мэр Энергодара сообщил, что оккупанты обстреливали Марганец и Никополь из спальных районов города

Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"Сегодня ночью в разных микрорайонах Энергодара был слышен мощный грохот от перемещения тяжелой техники и громкие залпы от запуска ракет. Оккупанты снова обстреливали РСЗО населенные пункты на противоположном берегу водохранилища", – написал городской голова Энергодара.

По словам Орлова, российские военные на этот раз даже не пытались скрыть свои преступления от местного населения.

"Если раньше сокрушительное ракетное оружие размещали преимущественно в пригороде, в селах и на площадке ЗАЭС и уже оттуда вели обстрелы Никополя и Марганца, то сегодня нелюди это делали прямо посреди улиц, из спальных районов Энергодара", – подчеркнул мэр.

Российские войска в ночь на 25 июля ударили по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО, выпустив до 40 реактивных снарядов, в частности под удар попали две общины – Марганецкая и Мировская, добавил Резниченко.

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