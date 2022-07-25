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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нелюди это делали прямо посреди улиц". Мэр Энергодара сообщил, что оккупанты обстреливали Марганец и Никополь из спальных районов города

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Оккупанты выпустили по Никопольскому району до 40 реактивных снарядов, отметил глава Днепропетровской ОВА
Оккупанты выпустили по Никопольскому району до 40 реактивных снарядов, отметил глава Днепропетровской ОВА
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 25 июля обстреляли Марганец и Никополь Днепропетровской области из спальных районов Энергодара Запорожской области.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"Сегодня ночью в разных микрорайонах Энергодара был слышен мощный грохот от перемещения тяжелой техники и громкие залпы от запуска ракет. Оккупанты снова обстреливали РСЗО населенные пункты на противоположном берегу водохранилища", – написал городской голова Энергодара.

По словам Орлова, российские военные на этот раз даже не пытались скрыть свои преступления от местного населения.

"Если раньше сокрушительное ракетное оружие размещали преимущественно в пригороде, в селах и на площадке ЗАЭС и уже оттуда вели обстрелы Никополя и Марганца, то сегодня нелюди это делали прямо посреди улиц, из спальных районов Энергодара", – подчеркнул мэр.

Российские войска в ночь на 25 июля ударили по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО, выпустив до 40 реактивных снарядов, в частности под удар попали две общины – Марганецкая и Мировская, добавил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, РСЗО, Никополь, преступление, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Энергодар, Дмитрий Орлов, Марганец, российские военные, мэр, российские оккупанты
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