Российские оккупанты всю ночь атаковали Днепропетровскую область, ранение получила 10-летняя девочка – ОВА

Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Российские войска всю ночь атаковали область. Ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому. Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО. Выпустил до 40 реактивных снарядов. Под удар попали две общины – Марганецкая и Мировская. В последней повреждены шесть частных домов и газовод. Пострадала 10-летняя девочка", – написал глава ОВА.

По Днепровскому району российские захватчики ударили двумя ракетами. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине. Там произошло возгорание двух ангаров. Пожар удалось потушить, никто не пострадал.

"В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. К счастью, без жертв и разрушений", – добавил Резниченко.

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