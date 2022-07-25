Российские оккупанты всю ночь атаковали Днепропетровскую область, ранение получила 10-летняя девочка – ОВА

"Российские войска всю ночь атаковали область. Ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому. Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО. Выпустил до 40 реактивных снарядов. Под удар попали две общины – Марганецкая и Мировская. В последней повреждены шесть частных домов и газовод. Пострадала 10-летняя девочка", – написал глава ОВА.
По Днепровскому району российские захватчики ударили двумя ракетами. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине. Там произошло возгорание двух ангаров. Пожар удалось потушить, никто не пострадал.
"В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. К счастью, без жертв и разрушений", – добавил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Мэр города предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.