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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты всю ночь атаковали Днепропетровскую область, ранение получила 10-летняя девочка – ОВА

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Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО
Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью атаковали ряд населенных пунктов Днепропетровской области. Об этом 25 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Российские войска всю ночь атаковали область. Ударили по трем районам – Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому. Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО. Выпустил до 40 реактивных снарядов. Под удар попали две общины – Марганецкая и Мировская. В последней повреждены шесть частных домов и газовод. Пострадала 10-летняя девочка", – написал глава ОВА.

По Днепровскому району российские захватчики ударили двумя ракетами. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской общине. Там произошло возгорание двух ангаров. Пожар удалось потушить, никто не пострадал.

"В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. К счастью, без жертв и разрушений", – добавил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Криворожский район граничит с Херсонской областью, часть которой временно оккупирована войсками РФ. Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Мэр города предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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