"Будьте мудры". В Минреинтеграции призвали жителей Донецкой области готовиться к эвакуации

Об этом 28 июля в Facebook сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"В Донецкой области продолжаются бои. Враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением. Впереди осенне-зимний период. Поэтому людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, стариков, а также больных и маломобильных", – написала вице-премьер-министр.
По словам Верещук, власти готовят жителей Донецкой области к эвакуации – "создан штаб, разворачиваются силы и средства". Области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов, добавила чиновник.
"Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь вовремя, – отметила Верещук. – Будьте мудры и готовьтесь к эвакуации".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.