"Будьте мудры". В Минреинтеграции призвали жителей Донецкой области готовиться к эвакуации

Людей из Донецкой области нужно перевозить в более безопасные регионы, отметила Верещук Фото: EPA (архив)

Об этом 28 июля в Facebook сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"В Донецкой области продолжаются бои. Враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением. Впереди осенне-зимний период. Поэтому людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, стариков, а также больных и маломобильных", – написала вице-премьер-министр.

По словам Верещук, власти готовят жителей Донецкой области к эвакуации – "создан штаб, разворачиваются силы и средства". Области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов, добавила чиновник.

"Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь вовремя, – отметила Верещук. – Будьте мудры и готовьтесь к эвакуации".

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