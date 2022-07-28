ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты убили пять мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты продолжают разрушать дома и убивать людей на Донбассе
Оккупанты продолжают разрушать дома и убивать людей на Донбассе
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

За сутки 27 июля из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли пять мирных жителей и восемь ранены. Об этом сообщил в Telegram утром 28 июля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Погибли люди в Авдеевке, Нью-Йорке, Бахмуте и Соледаре.

Всего, по информации Кириленко, с начала полномасштабного вторжения  РФ в Украину, в регионе погибло 648 человек, получили ранения 1677 – без учета погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе, где их число сейчас невозможно установить. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Донецкая область, раненые, Соледар, Авдеевка, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко, Нью-Йорк Донецкой области
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"Крымский мост, спишь?" Гончаренко показал обнадеживающую улыбку Залужного
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"И слезы, и смех, и объятия". Падалко пришла в гости к Таран в разрушенный жилищный комплекс
"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года
"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года
"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать
"Мое здоровье не выдерживает". Саливанчук рассказала, почему и куда именно уехала отдыхать
  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео
  "Все буде Україна! У єдності наша сила". ВСУ ко Дню украинской государственности презентовали песню "Все буде Україна!" Видео
"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры
"Это иллюстрированный голос поддержки". Тина Кароль презентовала патриотические стикеры
"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми
"Чем дальше от Мордора, тем больше счастья на лицах", "Какой у Аллы потрясающий образ". Галкин снял на видео прогулку Пугачевой с детьми
Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
"Все еще лучшая". 56-летняя Кроуфорд снялась в бикини с нижнего ракурса
"Все еще лучшая". 56-летняя Кроуфорд снялась в бикини с нижнего ракурса
"Я не могу сойти с дистанции, как бы меня ни лупашили". Ефросинина рассказала, почему не возвращается в Украину
"Я не могу сойти с дистанции, как бы меня ни лупашили". Ефросинина рассказала, почему не возвращается в Украину
Хименес-Браво снялся в облегающих трусах. Фото
Хименес-Браво снялся в облегающих трусах. Фото
Бадоев, выезжавший во время войны во Францию, показал, как провел время в кафе с дочерью
Бадоев, выезжавший во время войны во Францию, показал, как провел время в кафе с дочерью
Украинская группа Dakh Daughters выступила на закрытии Авиньонского театрального фестиваля
Украинская группа Dakh Daughters выступила на закрытии Авиньонского театрального фестиваля
Бейонсе, Гарри Стайлс и другие. Барак Обама опубликовал свой летний плейлист
Бейонсе, Гарри Стайлс и другие. Барак Обама опубликовал свой летний плейлист
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе
Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем
Wellboy рассказал, кто его продюсирует после прекращения сотрудничества со сбежавшим в Москву Бардашем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (251107)
2
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (89171)
3
"Я влюблена в этих животных". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала снимки, сделанные ее супругом (75558)
4
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне (65349)
5
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (53893)
6
49-летняя Клум снялась без одежды и белья (52648)
7
"Солнечная красавица". 53-летняя Энистон выложила в сеть пляжное фото (34310)
8
Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья (30989)
 
 
 
 