За сутки оккупанты убили пять мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

Погибли люди в Авдеевке, Нью-Йорке, Бахмуте и Соледаре.
Всего, по информации Кириленко, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в регионе погибло 648 человек, получили ранения 1677 – без учета погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе, где их число сейчас невозможно установить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.