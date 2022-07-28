За сутки оккупанты убили пять мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

Погибли люди в Авдеевке, Нью-Йорке, Бахмуте и Соледаре.

Всего, по информации Кириленко, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в регионе погибло 648 человек, получили ранения 1677 – без учета погибших и раненых в Мариуполе и Волновахе, где их число сейчас невозможно установить.

Война России против Украины. Главное (обновляется)