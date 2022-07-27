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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел Бахмута. Спасатели нашли под завалами отеля тело еще одного погибшего, число жертв увеличилось до двух

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Поисковая операция на месте отеля продолжается
Поисковая операция на месте отеля продолжается
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Спасатели днем 27 июля извлекли из-под завалов отеля в Бахмуте Донецкой области тело еще одного погибшего. Об этом пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировал в Facebook.

По состоянию на 14.00 поисковая операция на месте частично разрушенного отеля продолжается, всего спасатели нашли и достали из-под завалов тела двух погибших, одного человека спасли, пострадавших трое.

Оккупанты обстреляли Бахмут сегодня утром, кроме двухэтажного отеля (изначально было известно об одном погибшем в отеле), частично разрушена жилая пятиэтажка. Под ее завалами тоже нашли тело погибшего, еще одного человека спасли.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid02BVHaNyfGXShs4DwHktkw9wasv3CnBijYTL6XDn2bha8QGSCqHh65EDH4VUkUatkxl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.

26 июля в результате российских обстрелов один человек в Донецкой области погиб, еще один был ранен, рассказал Кириленко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, Донецкая область, спасатели, Бахмут, пострадавшие, погибшие
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