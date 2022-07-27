Обстрел Бахмута. Спасатели нашли под завалами отеля тело еще одного погибшего, число жертв увеличилось до двух

По состоянию на 14.00 поисковая операция на месте частично разрушенного отеля продолжается, всего спасатели нашли и достали из-под завалов тела двух погибших, одного человека спасли, пострадавших трое.
Оккупанты обстреляли Бахмут сегодня утром, кроме двухэтажного отеля (изначально было известно об одном погибшем в отеле), частично разрушена жилая пятиэтажка. Под ее завалами тоже нашли тело погибшего, еще одного человека спасли.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.
26 июля в результате российских обстрелов один человек в Донецкой области погиб, еще один был ранен, рассказал Кириленко.