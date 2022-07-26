Сотрудница "Укрзалізниці" передавала оккупантам информацию о перемещении украинских военных – СБУ

В СБУ заявили о разоблачении злоумышленников, которые собирали разведданные об украинских войсках Фото: ssu.gov.ua

"Сотрудники СБУ разоблачили на сотрудничестве с врагом руководителя одной из местных станций "Укрзалізниці". Находясь на должности, она "сливала" агрессору закрытую информацию о перемещении сил обороны Украины на территории Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, женщина отправляла координаты электронными сообщениями с собственных аккаунтов. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для серии массированных ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре.

"Установлено, что коллаборантка была завербована представителем спецслужб России через ее знакомого – так называемого "депутата народного совета "ДНР", – отметили в СБУ.

Подозреваемая была задержана. Досудебное расследование уже завершено, дело направлено в суд.

Другого предположительно российского агента контрразведчики Службы безопасности задержали в Бахмуте. Он, по данным СБУ, передавал агрессорам информацию о расположении подразделений ВСУ в прифронтовом районе. Для передачи геолокаций использовался анонимный Telegram-канал.

"Еще два вражеских информатора задержаны на сборе разведданных о перемещении украинских войск в Бахмутском районе и вблизи Дружковки. Одним из "связных" был боевик террористической организации "ДНР", находящийся в составе оккупационной группировки на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Задержанным сообщили о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.