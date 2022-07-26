Сотрудница "Укрзалізниці" передавала оккупантам информацию о перемещении украинских военных – СБУ

"Сотрудники СБУ разоблачили на сотрудничестве с врагом руководителя одной из местных станций "Укрзалізниці". Находясь на должности, она "сливала" агрессору закрытую информацию о перемещении сил обороны Украины на территории Донецкой области", – говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, женщина отправляла координаты электронными сообщениями с собственных аккаунтов. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для серии массированных ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре.
"Установлено, что коллаборантка была завербована представителем спецслужб России через ее знакомого – так называемого "депутата народного совета "ДНР", – отметили в СБУ.
Подозреваемая была задержана. Досудебное расследование уже завершено, дело направлено в суд.
Другого предположительно российского агента контрразведчики Службы безопасности задержали в Бахмуте. Он, по данным СБУ, передавал агрессорам информацию о расположении подразделений ВСУ в прифронтовом районе. Для передачи геолокаций использовался анонимный Telegram-канал.
"Еще два вражеских информатора задержаны на сборе разведданных о перемещении украинских войск в Бахмутском районе и вблизи Дружковки. Одним из "связных" был боевик террористической организации "ДНР", находящийся в составе оккупационной группировки на востоке Украины", – говорится в сообщении.
Задержанным сообщили о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. Под обстрелы попадают в том числе железнодорожные станции и поезда. 8 апреля в результате удара россиян "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области погиб 61 человек, еще 121 получил ранения. 3 мая были атакованы сразу шесть станций в центре и на западе Украины.
Глава "Укрзалізниці" Александр Камышин в конце мая говорил, что за время полномасштабной войны ему было стыдно за нескольких работников компании, включая людей, которые передавали информацию врагу. Но, подчеркивал он, это "единицы из 234 тыс. наших сотрудников", и насчитываются уже сотни, если не тысячи случаев, когда железнодорожники поступали как герои.