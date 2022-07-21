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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении "судье "ДНР", который приговорил к смерти иностранных защитников Украины

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СБУ объявило "судье" подозрение в нарушении правил и обычаев войны
СБУ объявило "судье" подозрение в нарушении правил и обычаев войны
Фото: depositphotos.com

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении судье так называемой "Апелляционной палаты верховного суда "ДНР". Именно он приговорил к смертной казни британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима, официально защищавших Украину в рядах ВСУ, сообщает СБУ.

В СБУ отметили, что эти иностранцы добровольно вступили в Вооруженные силы Украины и воевали с захватчиками в Донецкой области, где и попали в плен в апреле.

"Своим "приговором" псевдосуд террористической организации "ДНР" нарушил нормы международного законодательства. А именно: требования Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов", – говорится в сообщении.

В частности, этот "суд" нарушил иммунитет комбатантов (право лиц, входящих в состав вооруженных сил стороны конфликта, непосредственно принимать участие в военных действиях) и лишил их права на беспристрастное и нормальное судопроизводство.

Следователи СБУ заочно сообщили "судье" о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц).

Контекст:

В июне боевики "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины: британцев Аслина и Пиннера, а также марокканца Брагима. 

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был "потрясен" смертным приговором, вынесенным британским военнослужащим, и приказал министрам сделать "все, что в их силах", чтобы добиться освобождения. 

Европейский суд по правам человека 30 июня вынес решение о недопустимости применения к ним высшей меры наказания, но в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не выполняет решения ЕСПЧ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Великобритания, ДНР, война России против Украины, подозрение, Шон Пиннер, Эйден Аслин, Саадун Брагим
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