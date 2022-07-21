СБУ сообщила о подозрении "судье "ДНР", который приговорил к смерти иностранных защитников Украины

В СБУ отметили, что эти иностранцы добровольно вступили в Вооруженные силы Украины и воевали с захватчиками в Донецкой области, где и попали в плен в апреле.

"Своим "приговором" псевдосуд террористической организации "ДНР" нарушил нормы международного законодательства. А именно: требования Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов", – говорится в сообщении.

В частности, этот "суд" нарушил иммунитет комбатантов (право лиц, входящих в состав вооруженных сил стороны конфликта, непосредственно принимать участие в военных действиях) и лишил их права на беспристрастное и нормальное судопроизводство.

Следователи СБУ заочно сообщили "судье" о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц).