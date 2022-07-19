  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами

"На Кипре все ок, но единственный большой минус Кипра, что он лоялен к москалям. И их там тьма тьмущая на каждом шагу", – сказала она.
По словам Думанской, однажды мимо дома, который они арендовали, проезжала колонна авто с российскими флагами в поддержку РФ.
"Мы прогуливались во дворе, слышу – сигналят машины. А я привыкла, что если у нас сигналят машины – это свадьба. Вдруг прибегает мальчик, говорит: "Там колона с русскими флагами". Его мама подрывается и бежит туда. Ну мне тоже интересно. Я бегу за ней", – рассказала певица.
Думанская призналась, что после того, как незнакомка начала камнями с клумбы забрасывать авто с российскими флагами, она и сама последовала ее примеру.
"Инстинктивно я начинаю брать камни и тоже бросаю. И получаю такую массу удовольствия от этого, – призналась певица. – Мне очень сыграл на руку светофор. На светофоре был красный. Они стоят, флаги развеваются, сигналят. И я прямым попаданием в одну машину, во вторую. Они начинают открывать окна, показывать жесты. А меня это еще больше заводит".
Думанская отметила, что участники автопробега побоялись выйти из авто.
"У меня был такой приподнятый дух, что хотя бы так могу отомстить. Если бы кто-то вышел, я за себя бы не ручалась. Я бы, наверное, и в него кинула", – призналась артистка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Думанская замужем за украинским бизнесменом Григорием Козловским. У пары есть дочь и сын. У Козловского от предыдущих отношений есть трое детей.
Певица прославилась после премьеры песни "Двічі в одну річку не ввійдеш".
Козловский, несмотря на то, что он многодетный отец, после полномасштабного вторжения РФ в Украину принял решение остаться в стране.
Он заявил, что в такое сложное время каждый должен помогать, как может. "Кто-то не может и не умеет воевать, но умеет зарабатывать деньги и хорошо помогает армии. У каждого свой фронт: кто-то налоги платит, кто-то на работу ходит. Помощь – она ведь бывает разная. Мы, как те муравьи, – каждый должен принести свою частицу для этой победы" – объяснил свое решение Козловский. Комментируя выезд военнообязанных мужчин из страны, бизнесмен подчеркнул, что это их выбор, который остается на их совести.