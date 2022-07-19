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19 июля, 2022
 
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"Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами

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Думанская: Инстинктивно я начинаю брать камни и тоже бросаю. И получаю такую массу удовольствия от этого
Думанская: Инстинктивно я начинаю брать камни и тоже бросаю. И получаю такую массу удовольствия от этого
Фото: julia_dumanska / Instagram

Украинская певица Юлия Думанская, которая после войны вместе с детьми выехала во Францию, а затем переехала на Кипр, забросала камнями участников российского автопробега. Об этом она рассказала 18 июля в интервью радио "Люкс ФМ".

"На Кипре все ок, но единственный большой минус Кипра, что он лоялен к москалям. И их там тьма тьмущая на каждом шагу", – сказала она.

По словам Думанской, однажды мимо дома, который они арендовали, проезжала колонна авто с российскими флагами в поддержку РФ.

"Мы прогуливались во дворе, слышу  сигналят машины. А я привыкла, что если у нас сигналят машины  это свадьба. Вдруг прибегает мальчик, говорит: "Там колона с русскими флагами". Его мама подрывается и бежит туда. Ну мне тоже интересно. Я бегу за ней",  рассказала певица. 

Думанская призналась, что после того, как незнакомка начала камнями с клумбы забрасывать авто с российскими флагами, она и сама последовала ее примеру.

"Инстинктивно я начинаю брать камни и тоже бросаю. И получаю такую массу удовольствия от этого, – призналась певица. – Мне очень сыграл на руку светофор. На светофоре был красный. Они стоят, флаги развеваются, сигналят. И я прямым попаданием в одну машину, во вторую. Они начинают открывать окна, показывать жесты. А меня это еще больше заводит". 

Думанская отметила, что участники автопробега побоялись выйти из авто. 

"У меня был такой приподнятый дух, что хотя бы так могу отомстить. Если бы кто-то вышел, я за себя бы не ручалась. Я бы, наверное, и в него кинула", – призналась артистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Думанская замужем за украинским бизнесменом Григорием Козловским. У пары есть дочь и сын. У Козловского от предыдущих отношений есть трое детей.

Певица прославилась после премьеры песни "Двічі в одну річку не ввійдеш". 

Козловский, несмотря на то, что он многодетный отец, после полномасштабного вторжения РФ в Украину принял решение остаться в стране. 

Он заявил, что в такое сложное время каждый должен помогать, как может. "Кто-то не может и не умеет воевать, но умеет зарабатывать деньги и хорошо помогает армии. У каждого свой фронт: кто-то налоги платит, кто-то на работу ходит. Помощь  она ведь бывает разная. Мы, как те муравьи, – каждый должен принести свою частицу для этой победы" – объяснил свое решение Козловский. Комментируя выезд военнообязанных мужчин из страны, бизнесмен подчеркнул, что это их выбор, который остается на их совести.

Теги: Кипр, скандал, война России против Украины, певица, Юлия Думанская, Григорий Козловский
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