"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ

"В одну лунную бессонную ночь, когда все колдовские чары в самом разгаре, мне пришла мысль сделать календарь с девушками-волонтерами. Основная цель банальна – это сбор средств, которые собирать становится сложнее и сложнее, – написала она. – Я предложила этот проект девочкам. Кому-то пришло в голову сделать ведьмацкий календарь".

Участие в проекте приняли свыше 40 человек на безоплатной основе.

"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек-волонтеров, которые каждый день пытаются приблизить нашу победу. Все работали и выкладывались на 100% бесплатно. Ради помощи ВСУ. Ради нашей общей победы, – отметила Яровая. – По просьбе военных, календарь начинается с августа 2022 года, поскольку ребята не захотели ждать".

Календарь "Так як відьма скаже" представлен на сайте "Допомога армії".

В проекте использовано стихотворение Людмилы Горовой "Буде тобі, враже, так, як відьма скаже".

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