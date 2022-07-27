Оккупанты утром обстреляли жилой дом и отель в Бахмуте, есть погибшие и раненые – ГСЧС

"В результате обстрела, произошедшего около 7.00 утра, частично разрушена жилая пятиэтажка. В результате поисковых работ, проводимых спасателями, спасен один человек, изъято тело еще одного человека", – говорится в сообщении.
Позже в ГСЧС сообщили, что оккупанты обстреляли также здание гостиницы в Бамхуте, оно частично разрушено.
"Во время проведения поисково-спасательных работ спасатели спасли мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение. Обнаружено тело погибшего. Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим. Работы по разбору завалов продолжаются", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.
26 июля в результате российских обстрелов один человек в Донецкой области погиб, еще один был ранен, сообщал Кириленко.