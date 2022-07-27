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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли жилой дом и отель в Бахмуте, есть погибшие и раненые – ГСЧС

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ГСЧС продолжает спасательную операцию на месте разрушенного оккупантами отеля
ГСЧС продолжает спасательную операцию на месте разрушенного оккупантами отеля
Фото: ДСНС України / Facebook

Российские оккупанты утром 27 июля обстреляли Бахмут Донецкой области. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"В результате обстрела, произошедшего около 7.00 утра, частично разрушена жилая пятиэтажка. В результате поисковых работ, проводимых спасателями, спасен один человек, изъято тело еще одного человека", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid0quB34d9phVmmEypS696JMEUW2TJAkKoGdYKeEpDgFp3zAk6rXGPgBMBSQ511LsKgl

Позже в ГСЧС сообщили, что оккупанты обстреляли также здание гостиницы в Бамхуте, оно частично разрушено.

"Во время проведения поисково-спасательных работ спасатели спасли мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение. Обнаружено тело погибшего. Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим. Работы по разбору завалов продолжаются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid022Bu1GmPHUFACJWLvscGMwLMW2JhmcMaWN1Uo7T2RCY1F8LndyxcsuzU32FzaMMQNl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.

26 июля в результате российских обстрелов один человек в Донецкой области погиб, еще один был ранен, сообщал Кириленко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ГСЧС, Донецкая область, обстрелы, война России против Украины, Бахмут
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