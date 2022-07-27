Оккупанты утром обстреляли жилой дом и отель в Бахмуте, есть погибшие и раненые – ГСЧС

"В результате обстрела, произошедшего около 7.00 утра, частично разрушена жилая пятиэтажка. В результате поисковых работ, проводимых спасателями, спасен один человек, изъято тело еще одного человека", – говорится в сообщении.

Позже в ГСЧС сообщили, что оккупанты обстреляли также здание гостиницы в Бамхуте, оно частично разрушено.

"Во время проведения поисково-спасательных работ спасатели спасли мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение. Обнаружено тело погибшего. Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим. Работы по разбору завалов продолжаются", – говорится в сообщении.