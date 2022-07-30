"Чем больше людей уедет сейчас, тем меньше армия РФ успеет убить". Зеленский призвал жителей Донецкой области эвакуироваться

Зеленский: Мы – не Россия. Для нас каждая жизнь имеет значение Фото: EPA

Он отметил, что сотни тысяч людей остаются в зоне боевых действий.

"Многие отказываются уезжать… Но это действительно нужно сделать. Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, чем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Поэтому если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зоне боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, особенно если это семьи с детишками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам, сделайте это", – сказал Зеленский.

Президент напомнил, что правительство приняло решение об обязательной эвакуации и Кабмин организовывает сопровождение и выплаты эвакуированным.

"Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Выезжайте, мы поможем. Мы – не Россия. Поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти больше жизней и чтобы по максимуму ограничить российский террор. На этом этапе войны для России террор – основное оружие. И потому основная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить больше людей от российских ударов", – заявил глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)