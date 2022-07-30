"Чем больше людей уедет сейчас, тем меньше армия РФ успеет убить". Зеленский призвал жителей Донецкой области эвакуироваться

Он отметил, что сотни тысяч людей остаются в зоне боевых действий.
"Многие отказываются уезжать… Но это действительно нужно сделать. Это решение все равно придется принимать. Все равно! Поверьте мне. И чем раньше это будет сделано, чем больше людей уедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Поэтому если у вас есть возможность, говорите, пожалуйста, с теми, кто еще остается в зоне боевых действий на Донбассе. Пожалуйста, убеждайте их, что уехать нужно, особенно если это семьи с детишками. Если у вас есть возможность помочь переселенцам, сделайте это", – сказал Зеленский.
Президент напомнил, что правительство приняло решение об обязательной эвакуации и Кабмин организовывает сопровождение и выплаты эвакуированным.
"Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Выезжайте, мы поможем. Мы – не Россия. Поэтому для нас каждая жизнь имеет значение. И мы будем использовать все доступные возможности, чтобы спасти больше жизней и чтобы по максимуму ограничить российский террор. На этом этапе войны для России террор – основное оружие. И потому основная задача каждого украинца, каждого защитника свободы и человечности в мире – делать все, чтобы изолировать государство-террориста и чтобы защитить больше людей от российских ударов", – заявил глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 28 июля призывала жителей Донецкой области эвакуироваться. По ее словам, области в центре и на западе Украины готовятся принимать жителей восточных регионов.
29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.
30 июля Верещук заявила, что эвакуация является обязательной, если жители региона не согласны, они должны будут подписать отказ. Среди самых важных причин эвакуации она назвала постоянные обстрелы и невозможность обеспечить отопительный сезон. По словам вице-премьера, с подконтрольной правительству части Донецкой области нужно эвакуировать более 200 тыс. человек.