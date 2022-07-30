Верещук рассказала, что из Донецкой области планируют эвакуировать более 200 тыс. человек

Она отметила, что одной из причин необходимости эвакуации является подготовка к отопительному сезону.

"В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение. Газопроводы, которые можно было поремонтировать, они поремонтировали, но, к сожалению, враг вновь и вновь уничтожает все, что могло бы помочь зимой обогреть людей. Нет надлежащего электроснабжения. То есть тепла в Донецкой области зимой не будет", – сказала она.

Верещук отметила, что самой главной причиной являются обстрелы.

Она добавила, что речь идет об обязательной эвакуации жителей региона.

"Статья 33 Кодекса о гражданской защите населения гласит именно о такой форме эвакуации, как обязательной. Я считаю, что это обязательство каждого взрослого члена семьи. Например, в Донецкой области 52 тыс. наших детей. Их надо эвакуировать. Нельзя их подвергать смертельной опасности, оставляя в зимний период без тепла, света и возможности согреться", – заявила она.

В целом с подконтрольной правительству территории Донецкой области нужно будет эвакуировать 200–220 тыс. человек, сказала вице-премьер.

"У нас есть места для размещения [эвакуированных]... Мы понимаем, что мы будем делать с их соцзащитой, потому что я понимаю, что у людей нет денег, они и так несколько месяцев под обстрелами. Мы понимаем, что надо им помочь оформить справки внутренне перемещенных лиц, все выплаты должны быть сделаны. У нас уже есть этот план и понимание, куда будут поселены люди, в каких регионах, где будут учиться их дети. Одно, о чем я прошу: эвакуируйтесь уже", – заявила Верещук.

Чиновница также сообщила, что, если человек откажется от обязательной эвакуации, он должен будет "подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь".

"Мы демократическая страна, мы не можем никого заставить силой, но эта форма будет обязательной и обязательно с подписью человека. Сейчас мы только думаем, как сделать так, чтобы дети не пострадали из-за безответственных родителей, которые, возможно, думают, что сделают лучше, оставив их дома, но зимой, к сожалению, будет огромная проблема с их обогревом", – сказала вице-премьер.