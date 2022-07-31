Оккупанты на нескольких направлениях пытались вести штурмовые действия, но успеха не имели – Генштаб ВСУ

"На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовки. Вел штурмовые действия возле Дмитровки, успеха не имел, отошел. Безуспешно пытался применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины, понес потери и отошел", – говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении оккупанты вели артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Перевозное, Федоровка, Яковлевка, Покровское, Веселая Долина, Семигорье, Константиновка и Железное, а также нанесли авиаудары возле Покровского и Бахмута.

"Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, с потерями отошли назад. Неудачной стала попытка разведки позиций переднего края в направлении Стряповка – Соледар, разведывательная группа противника обнаружена и обезврежена. Зафиксировано ведение воздушной разведки враждебными БПЛА возле Павлограда, Краматорска и Озерного. На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Новокалинового, Тоненького, Опытного, Водяного, Песков и Невельского. Враг нанес авиационные удары недалеко от Авдеевки и Новоселовки. Вел штурмовые действия в направлении Веселое – Пески и Лозовской – Пески, успеха не имел, отошел. Противник задействовал для разведки БПЛА в районе Покровска и Авдеевки", – сообщили в Генштабе.