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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на нескольких направлениях пытались вести штурмовые действия, но успеха не имели – Генштаб ВСУ

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Оккупанты не имели успеха в штурмовых действиях, отметили в Генштабе
Оккупанты не имели успеха в штурмовых действиях, отметили в Генштабе
Фото: EPA

Российские оккупанты 30 июля пытались вести штурм и улучшать тактическое положение на нескольких направлениях на востоке, но успеха не имели. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Fcebook 31 июля.

"На Славянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Андреевки, Долины, Краснополья, Мазановки и Адамовки. Вел штурмовые действия возле Дмитровки, успеха не имел, отошел. Безуспешно пытался применить диверсионно-разведывательную группу неподалеку от Долины, понес потери и отошел", – говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении оккупанты вели артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Перевозное, Федоровка, Яковлевка, Покровское, Веселая Долина, Семигорье, Константиновка и Железное, а также нанесли авиаудары возле Покровского и Бахмута.

"Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Роты – Вершина и Покровское – Бахмут, с потерями отошли назад. Неудачной стала попытка разведки позиций переднего края в направлении Стряповка – Соледар, разведывательная группа противника обнаружена и обезврежена. Зафиксировано ведение воздушной разведки враждебными БПЛА возле Павлограда, Краматорска и Озерного. На Авдеевском направлении оккупанты обстреляли районы Новокалинового, Тоненького, Опытного, Водяного, Песков и Невельского. Враг нанес авиационные удары недалеко от Авдеевки и Новоселовки. Вел штурмовые действия в направлении Веселое – Пески и Лозовской – Пески, успеха не имел, отошел. Противник задействовал для разведки БПЛА в районе Покровска и Авдеевки", – сообщили в Генштабе.

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Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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