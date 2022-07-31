Глава МИД Латвии призвал ЕС признать Россию государством–спонсором терроризма

"Я осуждаю жестокое убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами во [временно оккупированной] Оленовке [Донецкой области] и продолжающиеся зверства, совершаемые российскими военными против Украины. ЕС должен признать Россию государством-спонсором терроризма, я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для российских граждан", – написал он.

Контекст:

В мае два сенатора – Линдси Грэм и Ричард Блюменталь – подали проект резолюции, подчеркивающий, что Россия совершает террористические акты в Украине.

Комитет Сената США 22 июня одобрил резолюцию. Документ призывал объявить РФ спонсором терроризма, но фактически это не было сделано.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма. Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в телефонном разговоре призвала госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством – спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс, сообщало 20 июля издание Politico со ссылкой на источники.

24 июля посол США в Киеве Бриджит Бринк рассказала, что Штаты изучают вопрос объявления России государством, спонсирующим терроризм.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию о признании России страной – спонсором терроризма.