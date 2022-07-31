В ночь на 31 июля войска РФ вновь обстреляли Харьков – мэр

"Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов. Пока имеется информация о "прилетах" в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких зданий. Где еще были "приходы", уточняем", – написал он.

Накануне оккупанты также обстреливали Харьков.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил он 23 июля.