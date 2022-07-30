30 июля оккупанты обстреляли Харьков – мэр

"Дневной обстрел района ХТЗ. Прошу всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите свои жизни!" – написал он.

В ночь на 30 июля оккупанты нанесли удары по двум районам Харькова. В связи с обстрелами начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).