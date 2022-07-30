Арестович: Счастливое освобождение Херсона, вероятно, слегка отодвигается. Предстоит лихая драка в стиле гражданской войны 1918-го

"Происходит гигантский переворот физический, они с северо-востока Украины смещаются на юг. Думаю, что они будут готовы к наступлению к 5–6 августа. Пойдут вперед, а мы будем метелить. Там будет лихая драка в стиле гражданской войны в 1918–1920 годах. Война с элементами маневров по степи, с прорывами и так далее", – заявил Арестович.
По его словам, на юге российские накопленные резервы столкнутся с украинскими подготовленными резервами. Он согласился с мнением министра обороны США Ллойда Остина, что война "близится к развязке".
"Это не значит, что она закончится, но это будет подобие Курской дуги. То, что там произойдет, определит финальную фазу войны, которая еще может длиться мама дорогая. У меня прогноз на то, что мы выигрываем", – добавил советник главы ОП.
Арестович отметил, что "счастливое освобождение Херсона, вероятно, слегка отодвигается" и вместо него предстоит "неминуемая славная драка". При этом ситуацию в российских войсках он охарактеризовал как "чудовищную".
"Некомплект, отказники, дутые штаты, старая техника, неудачная мобилизация. Только идиоты идут в наступление с войсками, которых (еще вопрос!) хватит ли на оборону. Но мы и воюем с идиотами", – подчеркнул он.
По данным советника главы ОП, на херсонское направление оккупанты перебросили "десантную окрошку" в составе 7–8 батальонных тактических групп, вдобавок к тем 12–15 БТГ россиян, что уже были. Немного "штатных" сил россиян, по его оценке, еще есть на изюмском направлении, а на харьковском "на границе маячит 144-я дивизия в полном составе".
"Замысел и начертание боевых порядков российских войск показывают, что на стратегическом уровне они ничему всерьез так и не научились", – считает Арестович.
По его словам, начинается третий этап войны.
"Наше последующее контрнаступление, вероятно, слегка оттягивается, зато имеет все шансы стать еще успешнее", – подытожил он.
После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.