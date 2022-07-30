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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович: Счастливое освобождение Херсона, вероятно, слегка отодвигается. Предстоит лихая драка в стиле гражданской войны 1918-го

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Арестович заявил, что начинается третий этап войны и Россия пойдет в наступление под Херсоном
Арестович заявил, что начинается третий этап войны и Россия пойдет в наступление под Херсоном
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует, что Россия, собрав последние резервы, пойдет в наступление на юге Украины, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ на Херсон. Об этом Арестович написал 29 июля в Telegram, а даты возможной активизации оккупантов назвал 29 июля в программе "Фейгин. Live".

"Происходит гигантский переворот физический, они с северо-востока Украины смещаются на юг. Думаю, что они будут готовы к наступлению к 5–6 августа. Пойдут вперед, а мы будем метелить. Там будет лихая драка в стиле гражданской войны в 1918–1920 годах. Война с элементами маневров по степи, с прорывами и так далее", – заявил Арестович.

По его словам, на юге российские накопленные резервы столкнутся с украинскими подготовленными резервами. Он согласился с мнением министра обороны США Ллойда Остина, что война "близится к развязке".

"Это не значит, что она закончится, но это будет подобие Курской дуги. То, что там произойдет, определит финальную фазу войны, которая еще может длиться мама дорогая. У меня прогноз на то, что мы выигрываем", – добавил советник главы ОП.

Арестович отметил, что "счастливое освобождение Херсона, вероятно, слегка отодвигается" и вместо него предстоит "неминуемая славная драка". При этом ситуацию в российских войсках он охарактеризовал как "чудовищную".

"Некомплект, отказники, дутые штаты, старая техника, неудачная мобилизация. Только идиоты идут в наступление с войсками, которых (еще вопрос!) хватит ли на оборону. Но мы и воюем с идиотами", – подчеркнул он.

По данным советника главы ОП, на херсонское направление оккупанты перебросили "десантную окрошку" в составе 7–8 батальонных тактических групп, вдобавок к тем 12–15 БТГ россиян, что уже были. Немного "штатных" сил россиян, по его оценке, еще есть на изюмском направлении, а на харьковском "на границе маячит 144-я дивизия в полном составе".

"Замысел и начертание боевых порядков российских войск показывают, что на стратегическом уровне они ничему всерьез так и не научились", – считает Арестович.

По его словам, начинается третий этап войны.

"Наше последующее контрнаступление, вероятно, слегка оттягивается, зато имеет все шансы стать еще успешнее", – подытожил он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов с северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.

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