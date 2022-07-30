Арестович: Счастливое освобождение Херсона, вероятно, слегка отодвигается. Предстоит лихая драка в стиле гражданской войны 1918-го

Арестович заявил, что начинается третий этап войны и Россия пойдет в наступление под Херсоном Фото: president.gov.ua

"Происходит гигантский переворот физический, они с северо-востока Украины смещаются на юг. Думаю, что они будут готовы к наступлению к 5–6 августа. Пойдут вперед, а мы будем метелить. Там будет лихая драка в стиле гражданской войны в 1918–1920 годах. Война с элементами маневров по степи, с прорывами и так далее", – заявил Арестович.

По его словам, на юге российские накопленные резервы столкнутся с украинскими подготовленными резервами. Он согласился с мнением министра обороны США Ллойда Остина, что война "близится к развязке".

"Это не значит, что она закончится, но это будет подобие Курской дуги. То, что там произойдет, определит финальную фазу войны, которая еще может длиться мама дорогая. У меня прогноз на то, что мы выигрываем", – добавил советник главы ОП.

Арестович отметил, что "счастливое освобождение Херсона, вероятно, слегка отодвигается" и вместо него предстоит "неминуемая славная драка". При этом ситуацию в российских войсках он охарактеризовал как "чудовищную".



"Некомплект, отказники, дутые штаты, старая техника, неудачная мобилизация. Только идиоты идут в наступление с войсками, которых (еще вопрос!) хватит ли на оборону. Но мы и воюем с идиотами", – подчеркнул он.

По данным советника главы ОП, на херсонское направление оккупанты перебросили "десантную окрошку" в составе 7–8 батальонных тактических групп, вдобавок к тем 12–15 БТГ россиян, что уже были. Немного "штатных" сил россиян, по его оценке, еще есть на изюмском направлении, а на харьковском "на границе маячит 144-я дивизия в полном составе".



"Замысел и начертание боевых порядков российских войск показывают, что на стратегическом уровне они ничему всерьез так и не научились", – считает Арестович.



По его словам, начинается третий этап войны.

"Наше последующее контрнаступление, вероятно, слегка оттягивается, зато имеет все шансы стать еще успешнее", – подытожил он.