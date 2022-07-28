Арестович показал, как с его помощью раскрыли тайну улыбки Моны Лизы

Лицо Моны Лизы изменено с помощью редактора – она показана с широкой улыбкой.

"Тайна раскрыта", – написал Арестович.

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Контекст:

Улыбка Джоконды – одна из загадок мира искусства. Леонардо да Винчи изобразил эмоцию, которую сложно определить однозначно: это зарождающаяся или исчезающая улыбка.

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – общего сына и свою дочь от предыдущих отношений.