От "Библии для бедных" к 3D-картинам. День рисования на асфальте

Рисунки на асфальте за свою историю поменяли направленность и формат. Но творения уличных художников неизменно привлекают внимание и уже почти 50 лет собирают публику на фестивалях.

Один из известнейших художников, работающих в направлении стрит-арт, – Курт Веннер Фото: Kurt Wenner / Facebook

16 июля в мире отмечают День рисования на асфальте. Этот праздник имеет многовековую историю.

Традиция рисования на площадях берет начало в XVI веке и происходит из Италии. Тогда мелом изображали картины на религиозную тематику. Чаще всего рисовали лик Мадонны. Отсюда и первое название уличных художников – мадоннари. Как правило, это были странствующие мастера. Кроме Богоматери, они изображали также сцены из религиозных книг.

Такие рисунки считались "Библией для бедных". Они были рассчитаны на неимущее население, которое не умело читать. До него доносили идеи христианства через зрительные образы. Позже картины стали сопровождать текстами: молитвами, притчами, наставлениями.

Искусство мадоннари передавалось из поколения в поколение. Со временем менялась тема рисунков. Изображали портреты людей, пейзажи, а также карикатуры и политические шаржи.

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Видео: Alex Maksiov / YouTube

Впервые фестиваль уличного рисунка на асфальте провели в 1972 году в Риме. Тогда на мероприятие приехали мастера из разных городов Италии. Позже подобные праздники проводились в разных городах Европы и США.

Сейчас мелом на асфальте чаще рисуют дети, а мастера уличного искусства в основном используют баллоны с краской или кисти. Такие работы более долговечные. В XXI веке художники все чаще изображают рисунки формата 3D – с оптическими эффектами. Изображение кажется объемным и натуралистичным.

В искусстве рисования на асфальте есть свои звезды. Известность обрели американский художник Курт Веннер, британец Эллис Галлахер, Джулиан Бивер, украинцы Алекс Максиов и Дмитрий Медвецкас.

Фото: julianbeever.net