Лувр выставил на торги "свидание" со знаменитой "Мона Лизой". Впервые за полвека ее можно будет увидеть без стекла

"Мона Лиза" постоянно находится под пуленепробиваемым стеклом после того, как в 1956 году посетитель музея города Монтабан, где она тогда находилась, плеснул на нее серной кислотой.

Парижский музей Лувр выставил на аукцион возможность увидеть знаменитую картину "Джоконда" или "Мона Лиза" без защитного стекла. Соответствующий лот опубликован на сайте аукционного дома Christie's.

Как отметили в Christie's, ежегодно "Мону Лизу" ненадолго отцепляют от стены музея и достают из-под стекла. Это делается для того, чтобы проверить целостность картины.

Вместе с победителем аукциона на осмотре картины будет присутствовать также президент и директор Лувра Жан-Люк Мартинес.

Изначальная стоимость лота была €10 тыс. (338 тыс. грн). По состоянию на 13 декабря максимальная ставка составляет €35 тыс. (1,2 млн грн). До окончания аукциона осталось два дня.

"Мона Лиза" постоянно находится под пуленепробиваемым стеклом после того, как в 1956 году посетитель музея города Монтабан, где она тогда находилась, плеснул на нее серной кислотой. В том же году другой посетитель бросил в нее камень, повредив краску. С тех пор никому не удавалось увидеть картину без защиты, кроме работников музея и специалистов, которые периодически ее осматривают.

Картина "Мона Лиза" кисти итальянского художника Леонардо да Винчи является одним из самых известных произведений искусства. Точная дата написания неизвестна (по некоторым сведениям, написана между 1503 и 1505 годами). Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шёлком Франческо дель Джокондо.