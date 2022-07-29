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29 июля, 2022
 
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Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети

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Зеленская: Лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего
Зеленская: Лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 29 июля на своей странице в Instagram отреагировал на флешмоб, организованный украинками в поддержку первой леди Украины Елены Зеленской.

Флешмоб стал ответом на критику обложки авторитетного американского издания Vogue с изображением Зеленской. Зеленскую для обложки снимала в Киеве американский фотограф Энни Лейбовиц.

"Так много наших женщин начали отстаивать свое право быть собой с разведенными коленями, что оно стоило хотя бы ради этого. Спасибо, Энни Лейбовиц", – написал Арестович.

Контекст:

26 июля Vogue опубликовал фото цифровой обложки с изображением Зеленской. Снимок, который сделала в Киеве американский фотограф Энни Лейбовиц, вызвал широкое обсуждение в сети – некоторые раскритиковали жену Зеленского за то, что она позировала, сидя с широко расставленными ногами, но большинство украинских знаменитостей выступили в ее поддержку, запустив в сети фотофлешмоб с хештегом #sitlikeagirl.

Его участницы публикуют свои фото, на которых запечатлены в позах, отстаивая свое право выглядеть на фото так, как им хочется.

Зеленская, реагируя на критику, назвала интервью и фотосессию для авторитетного американского издания Vogue еще одной возможностью рассказать многомиллионной аудитории издания о нападении РФ на Украину. "Лучше что-то сделать и получить критику, чем не делать ничего", – сказала она.

Теги: флешмоб, Алексей Арестович, фото, Елена Зеленская, украинки, Энни Лейбовиц
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