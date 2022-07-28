"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением

Украинские знаменитости выступили в поддержку Зеленской и Лейбовиц, запустив флешмоб с хештегом sit like a girl.

Инициатором флешмоба стала украинская журналистка Зоя Звиняцковская, опубликовавшая соответствующий призыв на своей странице в Facebook.

К флешмобу уже присоединились около 1 тыс. украинок, включая знаменитых ведущих, певиц, актрис и общественных деятелей.

Среди них – жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения Кулеба. Она разместила в Facebook детское фото, на котором запечатлена в такой же позе, как Зеленская.

"Сидела, как настоящая девочка, когда это еще не было мейнстримом. Горжусь людьми, позволяющими себе быть настоящими и неидеальными. Крутая съемка. Крутая первая леди", – написала она.

Участие в флешмобе приняла жена украинского музыканта Дмитрия Шурова Ольга. Ее фото на своей странице в Instagram опубликовал супруг.

"Срач вокруг обложки с первой леди – громкий звоночек, что общество наше не готово взрослеть и мы имеем большой шанс пойти сейчас на очередной круг в нашем национальном колесе сансары. Лично я в восторге от обложки Vogue. Считаю ее важным шагом вкусовой интеграции в современную цивилизацию, прекрасно воспринимающую полутона и тонкие грани в дизайне", – процитировал высказывание жены Шуров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

Свое фото в аналогичной позе также опубликовала украинская актриса Дарья Петрожицкая.

"Сижу как хочу", – написала она.