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28 июля, 2022
 
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"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением

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Зеленскую поддержали украинские знаменитости
Зеленскую поддержали украинские знаменитости
Фото: voguemagazine / Facebook

Публикация цифровой обложки американского издания Vogue с изображением первой леди Украины Елены Зеленской, которая была запечатлена американским фотографом Энни Лейбовиц сидящей на ступеньках с широко разведенными ногами, вызвала критику в социальных сетях.

Украинские знаменитости выступили в поддержку Зеленской и Лейбовиц, запустив флешмоб с хештегом sit like a girl.

Инициатором флешмоба стала украинская журналистка Зоя Звиняцковская, опубликовавшая соответствующий призыв на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/zoya.zv/posts/pfbid034krrFgs1rPspd8qmdarj6CZSW8i39nBXejcwDkt49anDmkMSLkCzunEqGMsrKtLdl

К флешмобу уже присоединились около 1 тыс. украинок, включая знаменитых ведущих, певиц, актрис и общественных деятелей.

Среди них – жена министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Евгения Кулеба. Она разместила в Facebook детское фото, на котором запечатлена в такой же позе, как Зеленская.

"Сидела, как настоящая девочка, когда это еще не было мейнстримом. Горжусь людьми, позволяющими себе быть настоящими и неидеальными. Крутая съемка. Крутая первая леди", – написала она. 

https://www.facebook.com/znenya.kuleba/posts/pfbid02w9YQLhykJzHUygRMFAQCCjhRb5gYDkxvGNXQu4W95TUejcf9tAeKTyntoEcpPLQ9l

Участие в флешмобе приняла жена украинского музыканта Дмитрия Шурова Ольга. Ее фото на своей странице в Instagram опубликовал супруг.

"Срач вокруг обложки с первой леди  громкий звоночек, что общество наше не готово взрослеть и мы имеем большой шанс пойти сейчас на очередной круг в нашем национальном колесе сансары. Лично я в восторге от обложки Vogue. Считаю ее важным шагом вкусовой интеграции в современную цивилизацию, прекрасно воспринимающую полутона и тонкие грани в дизайне", – процитировал высказывание жены Шуров.

Свое фото в аналогичной позе также опубликовала украинская актриса Дарья Петрожицкая. 

"Сижу как хочу", – написала она.

Теги: Vogue, Елена Зеленская, Энни Лейбовиц
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